AK Partili Akbaşoğlu: EYT'liler maaşlarını Mart ayı içinde alacaklar

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Yaklaşık 2,5 milyon kişiyi ilgilendiren Emeklilikte Yaşa Takılanlar'a ilişkin olarak AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu açıklamada bulundu. Akbaşoğlu "Sıra EYT’de. İnşallah onu da yasalaştırmak suretle 5 adımın tamamını hayata gerçekmiş olacağız. Biz AK Parti olarak verdiğimiz sözü tutan onu yerine kadroyuz, bizi namus sözü verip çiğneyenlerde karıştırmasınlar. Biz 5 adım dedik, 4 ü gerçekleşti şimdi sırada EYT. En kısa sürede bu konunun kanun teklifini Meclis Başkanlığına sunacağız. İnşallah Şubat’ta yasalaştırıp, EYT’li kardeşlerimizin Mart ayında maaş almalarına dönük takvimini gerçekleştireceğiz" dedi.

ŞARTLAR NE OLMUŞTU?

8 Eylül 1999 tarihinden önce SGK uzun dönem girişi olanlar, kadınlarda 20, erkeklerde 25 hizmet yılı ve 5000 prim gününü tamamladıkları koşulda emekliliği hak edecekler.