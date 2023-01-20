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SGK'dan 'Emeklilere yüzde 30'dan daha düşük zam yapıldı' iddiasına yanıt

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#Sosyal Güvenlik Kurumu#Emekli#EYT
SGKdan Emeklilere yüzde 30dan daha düşük zam yapıldı iddiasına yanıt
Oluşturulma Tarihi: Ocak 20, 2023 15:51

Sosyal Güvenlik Kurumu'nca (SGK) emeklilere yüzde 30'dan daha düşük oranda zam yapıldığı iddialarına ilişkin, "5 bin 500 TL'nin altında emekli aylığı ödendiğine yönelik haberler gerçeği yansıtmamaktadır" açıklaması yapıldı.

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SGK'nın yazılı açıklamasında, bazı basın yayın organlarında, emeklilere yüzde 30 oranından daha düşük zam yapıldığına yönelik haberler çıktığı belirtilerek "Sigortalıların aylıkları, hizmetin geçtiği dönemlerde geçerli olan aylık bağlama sistemlerinde belirlenen kurallar çerçevesinde aylık talep yılı esas alınarak hesaplanmaktadır. Sigortalının gün ve kazançlarında bir değişiklik olmasa da her yılın TÜFE, gelişme hızı, aylık artışı verileri farklı olduğundan talep yılına göre aylık miktarı değişebilmektedir. 2023 yılı öncesinden bağlanan aylıklar dahil olmak üzere 2023 yılı talepte bulunanların aylıkları da yüzde 30 oranında artırılmıştır" denildi.

Aylık hesaplama sisteminde değişiklik olmadığı belirtilerek, "Mevcut yasal düzenlemelerde yer alan kurallar çerçevesinde aylıklar hesaplanmaktadır. Ayrıca, EYT kapsamındaki sigortalılar için farklı bir aylık hesabı yapılmayacak hem TÜFE hem de refah payı dikkate alınarak aylıklar ödenecektir. Yapılan son düzenlemeyle en düşük aylık miktarı dosya bazında 5 bin 500 TL'ye yükseltilmiş olduğundan 5 bin 500 TL'nin altında emekli aylığı ödendiğine yönelik haberler gerçeği yansıtmamaktadır" açıklaması yapıldı. 

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#Sosyal Güvenlik Kurumu#Emekli#EYT

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