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Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'The Economist' tepkisi: Türkiye'nin kaderini İngiliz dergi tayin edemez

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Cuma Namazı#Kuraklık
Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğandan The Economist tepkisi: Türkiyenin kaderini İngiliz dergi tayin edemez
Oluşturulma Tarihi: Ocak 20, 2023 14:17

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan cuma namazının ardından soruları yanıtladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İngiliz The Economist dergisinin skandal kapağına ilişkin "Türkiye'nin kaderini İngiliz dergisi mi tayin ediyor? Benim milletim tayin ediyor. Benim milletim ne derse Türkiye'de o olur" dedi.

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İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar...

(Kuraklıkla mücadele) Barajlar yapmak suretiyle bunun önlemini alır. Bunlar anlık adımlar değil. Tedbirlerin çok önceden alınması gerekiyor.

Barajlar yapmak suretiyle bunun önlemini alır. Bunlar anlık adımlar değil. Tedbirlerin çok önceden alınması gerekiyor. Barajlar yaptık yapıyoruz. Büyükşehir belediyelerinin sorumluluğundadır. Barajlar yapması gerekir. Biz İstanbul'da belediyeyken barajlar yaptık ve güçlendirdik. Şimdi de aynı şeylerin yapılması gerekiyor. Şu anda oranlar ciddi biçimde düşmüş durumda. Yusufeli Barajı'nın doluluk oranı artmış durumda. Bu işin tek tedbiri barajlardır. Bunun dışında bir tedbir söz konusu değil.

(Seçim 14 Mayıs'ta mı olacak?)  Hukuk farklı bir şey. Ama bunun yanında guguk o da farklı bir şey. Seçimle ilgili yetkinin kimde olduğunu bilmeyecek kadar cahillerin eline kaldık. Şu anda cumhurbaşkanı Erdoğan'dır. Kararnameyle 60 gün önceden bu işin ilanını yapar. YSK kronolojik yapıyı çalıştırır. Diyelim Martın 10'unda ondan son 60 gün çalışmaya başlar. Bunu da YSK takip eder. Bunlar bu işin farkında değil ama 14 Mayıs'ı konuşmaya başladılar. Bu olumlu bir adımdır.

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(The Economist dergisinin skandal kapağı) Türk medya mensubu olarak Economist'in yorumuna evet diyor musunuz? Benim milletim tayin ediyor. Benim milletim ne derse Türkiye'de o olur. Türkiye'nin kaderini İngiliz dergi tayin edemez.

Miçotakis'in söylemleri bölgenin kaderini belirlemeye yeterli değildir. Adalar'ı silahlandırmak suretiyle Lozan'a ters adımlar atılıyor. Gerekli şeyleri söylüyoruz. Başlarının çaresine bakacaklar.

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Cuma Namazı#Kuraklık

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