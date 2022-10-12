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Erdoğan'a devlet nişanı sürprizi... Cumhurbaşkanı'ndan Kazakistan'la iş birliği vurgusu

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#Kazakistan#Astana#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Erdoğana devlet nişanı sürprizi... Cumhurbaşkanından Kazakistanla iş birliği vurgusu
Oluşturulma Tarihi: Ekim 12, 2022 15:49

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, iki ülke arasındaki anlaşmaların imza töreninin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. Basın toplantısından önce Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 1. derece dostluk devlet nişanı takdim edildi. Erdoğan da konuşmasında "Bugün bir sürprizle de karşı karşıya kaldım. 1. derece dostluk devlet nişanı takdim edilmesini hangi kelimelerle ifade etmeliyim bilemiyorum. Bu benim için çok farklı bir sürpriz oldu" dedi. "İş birliğimizin derinleştirilmesi için tam bir mutabakat içindeyiz. Burada 6 anlaşma, toplamda 20 anlaşmayı imzalamış olduk" diyen Erdoğan, "Ticaret hacmimiz için belirlediğimiz ilk hedef olan 5 milyar seviyesini geçen sene aşmıştık, 10 milyarlık hedefimize de emin adımlarla ilerliyoruz" diye konuştu.

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İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasından önemli satırbaşları:
Davete icabetle ata topraklarımız Kazakistan'da bulunmaktan memnuniyet duyuyorum. Dost ve kardeş ülkelerimizin arasında ilişkilerimizi tüm boyutlarıyla değerlendirdik.

KAZAKİSTAN'IN BAĞIMSIZLIĞINI TANIYAN İLK ÜLKELERDENİZ

İlişkilerimizin bu yüksek düzeyi halklarımız arasındaki ortak tarih, kültür bağlarından güç almaktadır. Aramızdaki işbirliği bu gücü daha da artırmaktadır. Kazakistan'ın bağımsızlığından itibaren başardıkları bizler için iftihar meselesidir. Kazakistan'ın bağımsızlığını tanıyan ilk ülkelerdeniz. Kardeş Kazakistan'ın huzurunu desteklemeyi sürdüreceğiz. Dün olduğu gibi bugün de yan yanayız, birlikteyiz.

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BUGÜN BİR SÜRPRİZLE DE KARŞI KARŞIYA KALDIM

Reformları ve Kazakistan'ın geçirdiği dönüşümü takdirle takip ediyorum. Bugün bir sürprizle de karşı karşıya kaldım. 1. derece dostluk devlet nişanı takdim edilmesini hangi kelimelerle ifade etmeliyim bilemiyorum. Bu benim için çok farklı bir sürpriz oldu. Ben de kendilerine teşekkür ediyorum.

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Erdoğana devlet nişanı sürprizi... Cumhurbaşkanından Kazakistanla iş birliği vurgusu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 1. derece dostluk devlet nişanı takdim edildi

İŞ BİRLİĞİMİZİN DERİNLEŞTİRİLMESİ İÇİN TAM BİR MUTABAKAT İÇİNDEYİZ

Aziz kardeşimle işbirliğimizin derinleştirilmesi için tam bir mutabakat içindeyiz. Ticaret, enerji, ulaştırma, ağırlıklı olarak tarım-hayvancılık alanında Kazakistan'la ilişkilerimizi daha da artıracağız. Sizlerin de huzurunda az önce işbirliğimizin altyapısını tahkim eden anlaşmalara imza atıldı. Mayıs ayında 14, burada 6 anlaşma, toplamda 20 anlaşmayı imzalamış olduk. Ticaret hacmimiz için belirlediğimiz ilk hedef olan 5 milyar seviyesini geçen sene aşmıştık, 10 milyarlık hedefimize de emin adımlarla ilerliyoruz.

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Orta koridorun geliştirilmesi başta olmak üzere bağlantılarımızın kuvvetlendirilmesi için çalışmaya devam edeceğiz. Kardeş Azerbaycan'ı da dahil ederek 3'lü mekanizmadan somut neticeler almak istiyoruz. Gerek Orta Asya'da gerekse de küresel çapta müşterek gayretlerimizi sürdüreceğiz. Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nda attığımız adımla süreci devam ettiriyoruz, inşallah Semerkand'da yapacağımız toplantıyla bunu daha da tırmandıracağız. Türk dünyasının entragrasyonuna yönelik ilave adımlar atacağız. Asya'da İstikrar ve Güven Artırıcı Önlemler Konferansı zirvesine katılarak devam edeceğim. Gerek Kazakistan gerekse Türk devletleri için önemli bir adım olacak.

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1. derecede devlet dostluk nişanını burada tekrar etmekten geri duramayacağım. Tüm Kazak kardeşlerime teşekkür ediyorum, ben de bu nişanı milletim adına övünçle kabul ediyorum.

Erdoğana devlet nişanı sürprizi... Cumhurbaşkanından Kazakistanla iş birliği vurgusu

KAZAKİSTAN CUMHURBAŞKANI: TÜRKİYE, KAZAKİSTAN'IN ÇOK ÖNEMLİ STRATEJİK ORTAĞIDIR

Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev, "Bizim ülkelerimiz arasındaki ilişkiler karşılıklı işbirliğimizin özüdür. Bizim köklerimizi derinleştirmek için büyük katkıda bulunuyorsunuz. Sizin arabulucu rolünüzün de altını çizmek istiyorum, girişimlerinizi destekliyoruz. Biz geleceğe birlikte adım atacağız, bizim kardeşliğimiz devam edecektir. Kazak-Türk işbirliğini geliştirmek için büyük katkıda bulunuyorsunuz. Bizim işbirliğimizi geliştirmek için ben de bütün gayretlerimizle çalışacağım. Bu sene üst düzey birkaç ziyaret gerçekleşti, birçok önemli evrak imzalandı. Türkiye, Kazakistan'ın çok önemli stratejik ortağıdır. Halkımız adına, kardeşime çok teşekkür etmek istiyorum. Türkiye'nin itibarı çok yüksektir. Biz Türkiye'nin ekonomi, eğitim, dış siyaset ve diğer alandaki başarılarıyla büyük kıvanç duyuyoruz. Toplantıda çok önemli konular üzerinde konuştuk, çok verimli geçti. Hükümetler arası evraklar imzalandı. İki taraflı işbirliği bizim ilişkilerimizin özüdür. Özellikle askeri alanda işbirliğimiz artmıştır. Geçtiğimiz yıl ticaretimiz yüzde 33 artarak 4 milyar doları aşmıştır" dedi.

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Erdoğana devlet nişanı sürprizi... Cumhurbaşkanından Kazakistanla iş birliği vurgusu

Tokayev, konuşmasının devamında şunları söyledi:
"Biz ticaret hacmini 10 milyar dolara ulaştırmayı amaçlamaktayız. Kazakistan'ın Türkiye'ye yaptığı yatırım 1,13 milyar dolar olmuştur. Türkiye bizim ülkemizde en büyük 10 yatırımcı arasında yer aldı. Taşımacılığı artırmaya iki ülke de niyetlidir. 7 ay içinde bu güzergah üzerinden taşınacak yük hacmi 2 buçuk kat artmıştır. Biz Cumhurbaşkanı'yla dünyanın gündemindeki konuları da ele aldık. İki ülkenin tutumunun çok yakın olduğunu söylemek isterim. Yakın etkileşimi daha da devam ettirme kararı aldık. İki ülkenin ortaklığı, BM Teşkilatı gibi çok taraflı organizasyonlar nezdinde düşündüğümüz gibi gelişmektedir.Kardeş Türkiye'nin lideri Sayın Erdoğan'a Kazakistan ziyareti için yeniden teşekkür ediyorum. Anadolu ve Altay arası coğrafi açıdan uzak olmasına rağmen ülkelerimizin gönlü yakındır. Kıymetli kardeşime 1. derecede dostluk nişanı takdim edildi. 2 ülkenin dostluğu ebedi olsun, teşekkür ediyorum."

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#Kazakistan#Astana#Cumhurbaşkanı Erdoğan

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