Astana'da renkli görüntüler... Erdoğan, Tokayev ile masa tenisi oynadı

Haberin Devamı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye-Kazakistan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi Dördüncü Toplantısı'na katılmak üzere Kazakistan’ın başkenti Astana’da.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve mevkidaşı Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Astana’da ikili ve heyetler arası görüşmeler gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Tokayev görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

İlgili Haber Cumhurbaşkanı Erdoğan'a devlet nişanı sürprizi Haberi görüntüle

MASA TENİSİ OYNADILAR

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev, anlaşmaların imza töreni ve ortak basın toplantısı sonrasında masa tenisi oynadı.

İki liderin masa tenisi maçında renkli görüntüler ortaya çıktı.

Haberin Devamı

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Tokayev 10 Mayıs 2022'de Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki basın toplantısının ardından da masa tenisi oynamıştı.

BU VİDEO İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR