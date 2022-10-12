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Astana'da renkli görüntüler... Erdoğan, Tokayev ile masa tenisi oynadı

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Kazakistan#Kasım Cömert Tokayev
Astanada renkli görüntüler... Erdoğan, Tokayev ile masa tenisi oynadı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 12, 2022 16:59

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, anlaşmaların imza töreni ve ortak basın toplantısı sonrasında masa tenisi oynadı.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye-Kazakistan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi Dördüncü Toplantısı'na katılmak üzere Kazakistan’ın başkenti Astana’da. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve mevkidaşı Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Astana’da ikili ve heyetler arası görüşmeler gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Tokayev görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

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MASA TENİSİ OYNADILAR

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev, anlaşmaların imza töreni ve ortak basın toplantısı sonrasında masa tenisi oynadı.

İki liderin masa tenisi maçında renkli görüntüler ortaya çıktı.

Astanada renkli görüntüler... Erdoğan, Tokayev ile masa tenisi oynadı

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Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Tokayev 10 Mayıs 2022'de Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki basın toplantısının ardından da masa tenisi oynamıştı.

Astanada renkli görüntüler... Erdoğan, Tokayev ile masa tenisi oynadı

Astanada renkli görüntüler... Erdoğan, Tokayev ile masa tenisi oynadı

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