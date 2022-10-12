Son dakika: Putin'den 'Türkiye' formülü... Avrupa'ya gaz mesajı!

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Rusya Devlet Başkanı Putin Moskova Enerji Haftası konferansında konuştu.

Rus lider, Kırım'daki saldırıdan Kuzey Akım sabotajına kadar pek çok konuda dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Putin, Kırım Köprüsü'ne yönelik saldırının arkasında Ukrayna özel kuvvetlerinin olduğunu açıkladı ve 'Rusya ile Batı arasındaki gerilimi tırmandırmak isteyenler kimse Kuzey Akım sabotajının arkasında da onlar var' dedi.

Rusya'nın enerji kontratlarına yükümlülüğünü yerine getirdiğinin altını çizen Putin, Kuzey Akım'ın tamir edilmesinin mümkün olduğunu belirtti.

PUTİN'DEN 'TÜRKİYE' ÖNERİSİ

Rus lider, 'Rusya, Kuzey Akım 2 üzerinden gaz vermeye hazır' dedi. Putin Rusya'nın Türkiye üzerinden Avrupa'ya gaz satışına sıcak baktığının da altını çizdi.

Rus lider 'Türkiye'de Avrupa için büyük bir doğal gaz merkezi kurulabilir' dedi. Rusya'nın, kışın dahil Avrupa’ya enerji sevkiyatına hazır olduğunu belirten Putin, 'top onların sahasında' dedi.

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Petrol üretiminin bir önceki seneden daha yüksek olduğunun altını çizen Putin, Rusya'nın yerel para birimleri ile satış anlaşmalarına devam edeceğini belirtti.

Rusya'nın Kuzey Akım gaz arzını Karadeniz'e yönlendirebileceğini belirten Putin, enerji fiyatları nedeniyle Moskova'nın suçlanamayacağının altını çizdi.

GAZPROM'DAN AÇIKLAMA GELDİ

Putin'in bu sözlerinden dakikalar sonra Gazprom'dan da bir açıklama geldi. Açıklamada söz konusu tesisin AB sınırına yakın bir noktada kurulabileceği bilgisine yer verildi.

Gasprom, Kuzey Akım'daki restorasyon çalışmalarının ise bir yıldan kısa süreceğinin altını çizdi.