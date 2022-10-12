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Cumhurbaşkanı Erdoğan Kazakistan’a gitti

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#Recep Tayyip Erdoğan#Türkiye#Dünya
Cumhurbaşkanı Erdoğan Kazakistan’a gitti
Oluşturulma Tarihi: Ekim 12, 2022 09:01

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye-Kazakistan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi 4’üncü Toplantısı’na riyaset etmek ve Asya’da İşbirliği ve Güven Arttırıcı Önlemler Konferansı’nın 6’ncı zirvesine katılmak üzere Kazakistan’ın başkenti Astana’ya gitti.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev’le birlikte Türkiye-Kazakistan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi 4’üncü Toplantısı’na riyaset etmek ve Asya’da İşbirliği ve Güven Arttırıcı Önlemler Konferansı’nın 6’ncı zirvesine katılmak üzere Cumhurbaşkanlığı uçağı “TUR” ile Astana’ya gitti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Esenboğa Havalimanı’ndan Ankara Valisi Vasip Şahin ve diğer ilgililer tarafından uğurlandı.

Ankara Esenboğa Havalimanı’ndan havalanan uçağın öğle saatlerinde Astana’da olması bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Astana’da bugün Türkiye-Kazakistan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi 4’üncü Toplantısı’na katılacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 13 Ekim’de de Asya’da İşbirliği ve Güven Arttırıcı Önlemler Konferansı 6’ncı Zirvesi’nde devlet ve hükümet başkanlarına hitap edecek.

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#Recep Tayyip Erdoğan#Türkiye#Dünya

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