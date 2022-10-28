Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Türkiye Yüzyılı' tanıtım toplantısında konuşuyor

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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, VİZYON BELGESİNİ AÇIKLIYOR
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından önemli satırbaşları şöyle:
Gözümüzğn nuru, geleceğimizin teminatı kıymetli gençler, bugün bu salonda bizlerle birlikte olan, ekranlardan bizi takip eden kardeşlerim, Cumhur İttifakı'nın değerli mensupları sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Cumhuriyetimizin 99'uncu yıldönümünün gururuyla birlikte Türkiye Yüzyılı'nı da milli hafızamıza kazıyacağız. Osmanlı Devleti ile birlikte milletimizi de topyekün tarihe gömmek isteyenler Çanakkale'de olduğu gibi doğrudan karşımıza çıkmadılar, bunun yerine Anadolu'yu işgale yeltendiler. Savaşların yükü altında beli bükülen milletimiz son bir silkinişle milli mücadeleyi başlattı ve zafere ulaştırdı.
11 PARTİ DAVET EDİLDİ
AK Parti'nin vizyon belgesinin tanıtıldığı toplantı için 11 partiye davet gitti. Cumhur İttifakı'nı oluşturan MHP ve BBP'nin yanı sıra CHP, İYİ Parti, DSP, Saadet Partisi, HÜDA-PAR, Demokrat Parti, Vatan Partisi, Yeniden Refah Partisi ve Anavatan Partisi, tanıtım toplantısına genel başkan seviyesinde davet edildi. Toplantıya MHP lideri Bahçeli de katılıyor.
Törende sporcular, sanatçılar, cemaat vakıfları, Alevi dernekleri ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, sanayici ve iş adamları, sanatçılar, çevreci genç ve kadınlar, şehit ve gazi yakınları, engelliler, siyasi parti temsilcileri, yabancı misyon temsilcileri, akademisyenler, gazeteciler ve sosyal medya fenomenleri de yer alıyor.
BAZI YOLLAR TRAFİĞE KAPALI
Ankara Spor Salonu'nda yapılacak program nedeniyle bazı yollar araç trafiğine kapatıldı.