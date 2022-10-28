Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Türkiye Yüzyılı' tanıtım toplantısında konuşuyor

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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, VİZYON BELGESİNİ AÇIKLIYOR

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından önemli satırbaşları şöyle:

Gözümüzğn nuru, geleceğimizin teminatı kıymetli gençler, bugün bu salonda bizlerle birlikte olan, ekranlardan bizi takip eden kardeşlerim, Cumhur İttifakı'nın değerli mensupları sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Cumhuriyetimizin 99'uncu yıldönümünün gururuyla birlikte Türkiye Yüzyılı'nı da milli hafızamıza kazıyacağız. Osmanlı Devleti ile birlikte milletimizi de topyekün tarihe gömmek isteyenler Çanakkale'de olduğu gibi doğrudan karşımıza çıkmadılar, bunun yerine Anadolu'yu işgale yeltendiler. Savaşların yükü altında beli bükülen milletimiz son bir silkinişle milli mücadeleyi başlattı ve zafere ulaştırdı.

11 PARTİ DAVET EDİLDİ

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AK Parti'nin vizyon belgesinin tanıtıldığı toplantı için 11 partiye davet gitti. Cumhur İttifakı'nı oluşturan MHP ve BBP'nin yanı sıra CHP, İYİ Parti, DSP, Saadet Partisi, HÜDA-PAR, Demokrat Parti, Vatan Partisi, Yeniden Refah Partisi ve Anavatan Partisi, tanıtım toplantısına genel başkan seviyesinde davet edildi. Toplantıya MHP lideri Bahçeli de katılıyor.

Törende sporcular, sanatçılar, cemaat vakıfları, Alevi dernekleri ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, sanayici ve iş adamları, sanatçılar, çevreci genç ve kadınlar, şehit ve gazi yakınları, engelliler, siyasi parti temsilcileri, yabancı misyon temsilcileri, akademisyenler, gazeteciler ve sosyal medya fenomenleri de yer alıyor.

Gözden Kaçmasın Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kimse bizim önümüze taş koyamayacak Haberi Görüntüle

Toplantıdan önce sosyal medya hesabından açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Biz siyaseti ülkemiz için eser üretmek, milletimize hizmet etmek için yapıyoruz. İnşallah milletimize hizmet yolculuğumuzu Türkiye Yüzyılı ile zirveye çıkaracağız" ifadelerini kullanmıştı.

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AK Parti , "Türkiye Yüzyılı" vizyon yaklaşımı kapsamında hazırladığı logoyu, geçen hafta kamuoyuyla paylaşmıştı. Cumhurbaşkanlığı forsundaki görsel form ve anlamsal çerçeveden esinlenerek oluşturulan logodaki 16 yıldız, kadim Türk tarihinin asli unsurlarını sembolleştirirken Türk bayrağının tamamlayıcısı tek yıldız ise ortak mirası temsil ediyor. Türkiye Yüzyılı vizyonunun küresel karakteri logonun dairesel konturu ile vurgulanıyor, hilal etrafından yayılan 100 güneş ışınının her biri Cumhuriyetin her bir yılını simgeliyor. Dairesel form ve altın efektli özel renkle ise dünyada Türkiye Yüzyılı'nın bir güneş gibi doğduğu ilişkisi kuruluyor.





BAZI YOLLAR TRAFİĞE KAPALI

Ankara Spor Salonu'nda yapılacak program nedeniyle bazı yollar araç trafiğine kapatıldı.