Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kimse bizim önümüze taş koyamayacak

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söyledi;

"Biraz sonra Türkiye yüzyılında ne var bunları size açıklayacağım. Karşımda Kızılelma'yı görüyorum, Gökbey'i görüyorum. Laf değil icraat icraat. Ve bunun yanında zırhlı taşıyıcıları görüyorum. Biz eserlerimizle konuşuyoruz, onlara da sorun siz bu ülkede ne yaptınız? 20 yıldır yaptıklarımızla konuşuyoruz. Eğitimde neler yaptık? Sağlıkta neler yaptık? Zaten biliyorsunuz. Ulaşımda neler yaptık? Biliyorsunuz. Enerjide nereden nereye geldik? Biliyorsunuz. Tarımda neler yaptık? Biliyorsunuz. Kardeşlerim işte biraz sonra bundan sonra da neler yapacağız onları kapalı spor salonundan açıklayacağız.

7 ayımız var, 7 ay içerisinde durmak yok.Hep beraber her zamanki çerçevemizi çizeceğiz. Karşımdaki on binler hazır mısınız? Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet, bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, kardeş olacağız, hep birlikte Türkiye olacağız. Kimse bizi bölemeyecek, kimse bizim önümüze taş koyamayacak. Yeter ki biz birbirimizi Allah için sevelim."