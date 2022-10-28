Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Türkiye Yüzyılı' paylaşımı

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ülkenin ikinci yüzyılına dair yeni program ve hedeflerin yer aldığı "Türkiye Yüzyılı" vizyonunu bugün kamuoyuyla paylaşacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tek konuşmacı olacağı törende sporcular, sanatçılar, cemaat vakıfları, Alevi dernekleri ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, sanayici ve iş adamları, sanatçılar, çevreci genç ve kadınlar, şehit ve gazi yakınları, engelliler, siyasi parti temsilcileri, yabancı misyon temsilcileri, akademisyenler, gazeteciler ve sosyal medya fenomenleri de yer alacak.

Gözden Kaçmasın Erdoğan’ın vizyon belgesinde ne var Haberi görüntüle

11 SİYASİ PARTİYE DAVET

Cumhur İttifakı'nı oluşturan MHP ve BBP'nin yanı sıra CHP, İYİ Parti, DSP, Saadet Partisi, HÜDA-PAR, Demokrat Parti, Vatan Partisi, Yeniden Refah Partisi ve Anavatan Partisi, tanıtım toplantısına genel başkan seviyesinde davet edildi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından “Türkiye Yüzyılı” mesajıyla, bugüne kadar açılan tesislerin kurdele kesiminde kullanılan Cumhurbaşkanlığı Makas Koleksiyonunu konu alan filmi paylaştı.

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım...

Biz siyaseti ülkemiz için eser üretmek, milletimize hizmet etmek için yapıyoruz. İnşallah milletimize hizmet yolculuğumuzu Türkiye Yüzyılı ile zirveye çıkaracağız.



CNN TÜRK muhabiri Arda Erdoğan canlı yayında Ankara Spor Salonu'ndaki son durumu anlattı.

İşte CNN TÜRK muhabiri Arda Erdoğan'ın aktardıkları:

“Alışılmışın dışında bir sahne düzeni, arena düzeniyle karşı karşıyayız. Tribünde davetliler var ama orta kısımda ağırlıklı şekilde protokol ya da bakanlar oturmayacak. Türkiye’nin dört bir yanından gelen, farklı etnik gruplarına, farklı inanç gruplarına mensup davetliler protokol yerinde oturacak. Ağırlıklı olarak vatandaşların oturacağı bir protokol düzeni olacak.

Orta kısımda sandalyelerin üzerinde sadece Türk bayrakları var. Davetliler de orta kısımdaki yerlerini almaya başladılar. Devasa logo maketi de salonun ortasında duruyor.

"TÜRKİYE YÜZYILI BROŞÜRÜ BUGÜNE ÖZEL HAZIRLANDI"

Hazırlanan bir broşürden bahsetmek istiyorum size. Türkiye Yüzyılı broşürü de bugüne özel hazırlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın fotoğrafıyla birlikte. Bu broşürde, Türkiye’nin önündeki Cumhuriyeti’nin ikinci yüzyılının bazı unsurlar yer aldı. Mesela, barışın yüzyılı, başarının yüzyılı, değerlerin yüzyılı gibi… Türkiye Yüzyılı’nın üzerine inşa edeceği bazı kavramlar var. ‘Gücün Yüzyılı’nın altında ‘Duraklama ya da gerilemeye mahal vermeden doğru hamlelerle ülkemizi dünyada örnek bir konuma taşımaktayız.’ denildi. Alışılmışın dışında bir program ve alışılmışın dışında bir sahne ile birlikte Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konuşmasını bekliyoruz.

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'TÜRKİYE YÜZYILI' LOGOSU GEÇEN HAFTA PAYLAŞILMIŞTI

AK Parti, "Türkiye Yüzyılı" vizyon yaklaşımı kapsamında hazırladığı logoyu, geçen hafta kamuoyuyla paylaşmıştı. Cumhurbaşkanlığı forsundaki görsel form ve anlamsal çerçeveden esinlenerek oluşturulan logodaki 16 yıldız, kadim Türk tarihinin asli unsurlarını sembolleştirirken Türk bayrağının tamamlayıcısı tek yıldız ise ortak mirası temsil ediyor. Türkiye Yüzyılı vizyonunun küresel karakteri logonun dairesel konturu ile vurgulanıyor, hilal etrafından yayılan 100 güneş ışınının her biri Cumhuriyetin her bir yılını simgeliyor. Dairesel form ve altın efektli özel renkle ise dünyada Türkiye Yüzyılı'nın bir güneş gibi doğduğu ilişkisi kuruluyor.

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