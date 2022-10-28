60 yıllık hayal gerçek oluyor

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1961 yılındaki ilk yerli otomobil girişimi ‘Devrim’den 60 yıl sonra, Türkiye’nin otomobil üretme hayalinde önemli bir kilometre taşı geride kalıyor. 2018 yılında Türkiye’nin otomobilini üretmek hedefiyle resmen kurulan TOGG’un Gemlik’te bulunan tesisi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla açılıyor. Açılışla birlikte bugüne kadar prototip atölyesinde üretilerek çeşitli yol testleri yapılan TOGG’un C-SUV modeli seri üretime tamamen hazır hale gelecek. Hemen ardından ise C-SUV yollara çıkmaya hazır olduğunu belgelemek üzere akredite test merkezlerine gönderilecek.

Yaklaşık 5 ay sürecek homolagasyon testlerinin ardından onay belgelerini alacak TOGG, Mart 2023 itibarıyla Türkiye’de satışa sunulacak. İşte 29 Ekim Cumartesi günü açılacak Gemlik tesisi ve yaklaşık 5 ay sonra bu tesiste üretilerek satılacak olan C-SUV’un tüm detayları...

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160 ADET ROBOT ÇALIŞACAK

TOGG’un Bursa’nın Gemlik ilçesinde bulunan tesisi 1.2 milyon metrekare alan üzerine kuruldu. Tesiste üretilecek olan ilk model C-SUV’un deneme üretimleri robotlar aracılığıyla yapıldı. Fabrikada 160 adet robot bulunurken, istihdam sayısı üretim adedine göre her geçen yıl artacak. Gemlik tesisi, 2030 yılına kadar yıllık 175 bin adetlik kapasiteye ulaşmasıyla 4 bin 300 kişiyi istihdam edecek. Mart 2023’te satışa çıkacak C-SUV’un ardından 2025 yılında C segmentindeki tamamen elektrikli Sedan satışa sunulacak. Bu modeli sırasıyla C-Hatchback, B-SUV ve C-MPV modelleri takip edecek.

BATARYALAR FABRİKANIN YANINDA ÜRETİLECEK

SADECE elektrikli otomobil üretecek TOGG, batarya modülü ve paketin üretiminin Türkiye’de yapılması için dünyanın önde gelen üreticilerinden Farasis ile işbirliği gerçekleştirdi. İki şirket ortaklığında kurulan Siro’nun yine Gemlik ilçesinde faaliyete geçireceği batarya hücresi ve modül üretimi tesisi, yaklaşık 2 bin 200 kişilik istihdam sağlayacak. Fabrikanın inşası şu anda devam ediyor ve 2023 yılında tamamlanması planlanıyor. Öte yandan TOGG’un batarya üretimindeki ortağı Farasis, Çin’in en büyük sekizinci pil üreticisi olarak dikkatleri çekiyor. Bu şirket, Geely, Mercedes-Benz gibi dünya devlerine de pil tedariki sağlıyor.

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600’Ü SHELL’LERDE 1000 İSTASYON

Elektrikli araçların en büyük problemi olan şarj istasyonlarının yetersizliği için de atım atan TOGG, Trugo markasıyla Türkiye’nin 81 iline 1.000 adet şarj istasyonu kuracak. Bu kapsamda, Shell ile bir işbirliğine de giden TOGG, 400 Shell istasyonunda 600’den fazla şarj cihazının kurulumunu yapacak. Şarj cihazları, trafik yoğunluğunun yüksek güzergâhlarda 25, az olduğu bölgelerde ise 50 kilometrede bir kurulacak. Yüksek hızlı şarj cihazlarıyla bir bataryanın doluluk oranı ortalama 25 dakika içinde yüzde 20’den yüzde 80’e ulaşabilecek.

ÖNCE DENEYİM SONRA SATIŞ

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TOGG’un iç pazardaki satış yöntemi ise klasik bayilik sistemin-den de sadece online satıştan da farklı olacak. Henüz netleşmiş değil ama ‘Apple’ benzeri deneyim merkezlerinde kullanıcıların araca temas edip sipariş işlemlerini başlatabileceği bir model geliştiriliyor olabilir. CEO Karakaş da satışla ilgili. “Ne sadece geleneksel bir bayi ne de sadece online satıştan ziyade ikisinin de yer aldığı, harmanlandığı bir deneyim merkezi üzerine düşünüyoruz” demişti.

C-SUV’UN FİYATI NE KADAR OLACAK?

MART 2023’te satışa çıkacak ilk elektrikli model C-SUV muhtemelen 300 km ve 500 km olmak üzere iki farklı versiyonla satışa sunulacak. Fiyatı daha uygun olan 300 km’lik versiyonun yüzde 10’luk ÖTV dilimine girmesiyle 900 bin TL civarında bir fiyatla satışa çıkacağı tahmin ediliyor. Bu rakam da TOGGCEO’su Gürcan Karakaş’ın sık sık vurguladığı “Mevcut içten yanmalı C-SUV’larla rekabetçi bir fiyat olacak” sözlerini doğruluyor. Öte yandan, ortaya çıkan bu rakamın günümüz şartlarında hesaplandığı ve TOGG C-SUV’un 2023’ün ilk çeyreğinde satışa çıkacağını hatırlatmakta fayda var.

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2023’TE 18 BİN KİŞİ SAHİP OLABİLECEK

TOGG’un üretimi kademeli olarak artacak. Bu kapsamda, satışa sunulacağı 2023 yılında 17 ila 18 bin adet C-SUV’un üretilip satışa çıkarılması planlanıyor. TOGG’un deneme üretimlerinin sürdüğüne işaret eden Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, konuyla ilgili olarak “Şirketin 2023 yılı hedefi 17-18 bin araç üreterek piyasaya sürmek” bilgisini vermişti.

TOGG’un ilk modeli Avrupa’da pazar payı hızla artan SUV gövde tipiyle piyasaya sunulacak. Böylece hem elektrikli olması hem de SUV gövde tipini taşımasıyla Avrupa pazarlarına iddialı bir giriş yapacak.

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300 ve 500 km olmak üzere iki farklı versiyonla satışa çıkacak modelin bataryaları ise hızlı şarjla 30 dakikadan kısa sürede yüzde 80 dolabilecek.

TOGG modelleri sadece bir otomobil olmayacak, 4 tekerlekli bir akıllı cihaz olarak kullanılacak. Yazılımıyla öne çıkacak TOGG’lar internet alışverişi, ödeme, bağlantılı servisler gibi birçok önemli hizmeti kullanıcılarına sunacak.

İnce LED far tasarımı günümüzde otomobillerin en sık kullandığı tasarım olarak öne çıkıyor. Bu far tasarımı, ön tampon üzerinde aşağı doğru dikey uzanan gündüz LED’leriyle birlikte otomobile güçlü, agresif bir karakter çiziyor.

Siyah ve geniş ızgara üzerinde yer alan gri renkli lale motifleriyle TOGG C-SUV Türk kültüründen de çizgiler taşıyor. Bu arada otomobil elektrikli olduğu için ızgarada hava boşlukları değil kamera ve sensörler bulunuyor.

TOGG’un logosu Doğu ile Batı’nın buluşma, bugün ve geleceğin kesişme noktası olarak tarif ediliyor. Ayrıca yazılım dünyasının kodlama sembollerine selam gönderiyor.