'TOGG diğer sektörleri de ateşleyecek'

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Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 99. yıl dönümünde TOGG’un Gemlik Fabrikası’nın resmi açılışı ve ilk seri üretim aracının banttan inme töreni Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla gerçekleştirilecek. Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, yarım asırlık üretim tecrübesiyle otomotiv sektörünün kalbinin attığı Bursa’nın, Türkiye’nin sembol projelerinden TOGG’a ev sahipliği yapma heyecanını yaşıdığını söyledi. Burkay, Türkiye’yi mobilite ekosisteminde dünya ligine taşıyacak olan yerli otomobil projesinin ekonomideki köklü dönüşümün de başlangıcını oluşturacağını vurguladı.

Gözden Kaçmasın 60 yıllık hayal gerçek oluyor Haberi görüntüle

REKABETÇİ BİR MARKA OLACAK

Fikri ve sınai hakları Türkiye’ye ait olan araçla birlikte tüm dünyanın rekabetçi bir Türk markasıyla tanışacağını ifade eden Burkay, “Otomotiv endüstrisinde elektrikli otonom ve ağ bağlantılı teknolojilerin liderliğinde yeni üretim modelleri ortaya çıkıyor. İhracat şampiyonu otomotiv sektörümüz de bu değişime hızla adapte oluyor. ‘Türkiye’nin Otomobili’ni elektrikli olarak üreterek geçmişin veya bugünün değil, doğrudan geleceğin teknolojisine uzanmış olacağız. Ayrıca TOGG ile edineceğimiz teknolojik birikim diğer pek çok sektörün de ateşleyicisi olacak. Sanayimiz tüm unsurlarıyla bir sonraki çağa şimdiden hazırlanmış olacak. Ülkemizin otomotiv pazarında kalite algısını daha da yukarı taşıyacak olan TOGG, Bursa’mızın ihracatına da önemli katkılar sağlayacak” şeklinde konuştu.

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KALKINMADA ÖNCÜ OLACAK

Yerli otomobilin güçlendireceği ekosistemle Bursa’nın Türkiye ekonomisinin kalkınmasındaki öncü rolünün daha da güçleneceğini kaydeden Başkan Burkay, “İlk Türk otomobil fabrikasının kurulduğu şehir olan Bursa, Türkiye’mizin 60 yıllık rüyasını da gerçekleştirecek olmanın gururunu ve heyecanını taşımaktadır” diye konuştu.

YERLİ OTOYA GÜÇ VERECEĞİZ

BTSO olarak tüm yatırımları ve kaynakları ile yerli otomobil projesine en yüksek düzeyde katkı sağlamaya hazır olduklarını belirten Burkay, şöyle devam etti: “Bursa, gelişmiş imalat altyapısını ve yan sanayisini ileri teknolojiye evirerek gücünü Türkiyemizin milli otomobil üretiminde de en iyi şekilde hissettirecektir. Bu konuda özellikle BUTEKOM çatısı altında faaliyete geçirdiğimiz mükemmeliyet merkezlerimiz ve ULUTEK Teknoparkımız yerli otomobilimize güç katmayı sürdürecek önemli projelerimiz olacak. Yerli otomobil projesinde ihtiyaç duyulan işgücünü yetiştirebilmek için de ilk günden bu yana çözüm odaklı adımlar atıyoruz. BUTGEM’de AB destekleri ile Elektrikli Araçlar Mükemmeliyet Merkezi’ni hayata geçiriyoruz. Elektrikli, hibrit ve otonom araçlarla ilgili üretim ve servis ağlarında çalışacak personelin mesleki eğitimini sağlayacak merkezde ayrıca eğiticilerin eğitimlerini de gerçekleştireceğiz.”