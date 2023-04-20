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Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan Karadeniz gazı müjdelerini açıkladı

Güncelleme Tarihi:

#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Müjde#Doğalgaz
Oluşturulma Tarihi: Nisan 20, 2023 21:23

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Filyos'ta Karadeniz doğalgazının karaya ulaşması töreninde açıklamalarda bulundu. Erdoğan konuşmasında tüm Türkiye'nin merakla beklediği müjdeleri açıkladı.

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"Ülkemizin her bir hanesinde doğalgaz faturasını düşürecek 2 müjdeyi paylaşmak istiyorum" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü:

"1 YIL BOYUNCA MUTFAK VE SU İÇİN KULLANILAN DOĞALGAZ ÜCRETSİZ"

Birinci müjdemiz, vatandaşlarımızın evlerindeki mutfaklarında ve sıcak su tüketiminde kullandıkları doğal gazı 1 yıl süreyle ücretsiz veriyoruz. Aylık ortalama 25 metreküpe denk gelen mutfak ve sıcak su üretimi için gereken doğalgaz ücreti faturalardan düşürülecektir. Yaz olduğunu dikkate alırsak pek çok hanenin neredeyse hiç doğal gaz faturası ödemeyeceği anlamına geliyor. Özellikle emeklisinden öğrencisine tüm dar gelirli vatandaşlarımızın bütçesine ücretsiz doğal gaz kullanımının önemli katkı yapacağına inanıyorum. Seçim sonrası döneminde bunun benim vatandaşıma yansıması çok daha farklı olumlu şekilde tecelli edecektir.

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan Karadeniz gazı müjdelerini açıkladı


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"1 AY BOYUNCA KONUTLARDAN doğalgaz İÇİN ÜCRET ALMAYACAĞIZ"

Karadeniz gazının sevincini mutluluğunu coşkusunu 85 milyon doya doya yaşayabilelim diye ikinci müjdemi açıklıyorum. 1 ay boyunca tüm konutların doğal gaz tüketiminden ücret almayacağız. Yani mutfağın ve sıcak suyun yanında ısınma dahil doğal gaz tüketiminin tamamını bir ay süreyle ücretsiz yapıyoruz. Bu müjdenin de hayırlı olmasını diliyorum.

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Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan Karadeniz gazı müjdelerini açıkladı


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