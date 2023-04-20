Doğalgaz müjdesi faturalara nasıl yansıyacak

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Karadeniz gazını devreye alma töreninde konuştu. Erdoğan, "Aylık ortalama 25 metreküpe denk gelen mutfak ve sıcak su tüketimi için gereken doğal gazın bedeli bir yıl boyunca faturalardan düşürülecektir" müjdesini verdi.

FATURALARA NASIL YANSIYACAK?

Zonguldak’tan canlı yayına bağlanan CNN TÜRK Özel Haberler Şefi Fulya Öztürk, “Burada son testler yapılacak. Daha sonra BOTAŞ üzerinden hanelere verilecek. Uzmanlara sorduk, 25 metreküp 130-140 TL’ye denk geldiğini söylediler. Mayıs ayından itibaren indirim başlayacak. Öbür aylarda da 25 metreküp devlet tarafından karşılanmış olacak. Gemiler çalışmalarını sürdürecek. Özellikle Doğu Karadeniz’den ve Batı Karadeniz’den yeni müjdeler geleceği söyleniyor. Dün Enerji bakanımızla görüştüğümüzde ithalatın yüzde 25’inin azalacağı söyleniyor. Yılda ortalama 55 milyar metreküp doğalgaz kullanıyoruz. Karadeniz gerçekten potansiyeli olan bir bölge, Trabzon ve Rize’de özellikle petrol olma ihtimalinde bulunuluyor. Orta Karadeniz’de de beklenti var. Burada bütün çalışanların gözü kulağı hem Doğu hem Batı hem de Orta Karadeniz’de" bilgilerini paylaştı.