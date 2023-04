Son dakika: Bakan Dönmez'den önemli açıklamalar

Haberin Devamı

Türkiye’de yeni bir dönemi başlatacak olan Karadeniz gazını devreye alma törenine hoş geldiniz. Burada ülkenin kaderini değiştiren insanlarla bir aradayız. Her türlü haksızlığa göğüs geren ve sonunda vaad edilen zafere ulaşan insanlarla bir aradayız. Türkiye’nin enerji tarihinde yeni bir çağ açan binlerce kahraman bugün burada bizlerle birlikte. Bir ülkenin enerji bağımsızlığına giden ilk kıvılcımı ateşlediler. Karadeniz’de yabancı şirketlerle sondaj yapmıştık. Hiçbirinde neticeye varamadık. Türkiye’nin karar vermesi gerekiyordu. Ya bu şekilde devam edecektik, ya da kendi gemimizle, kendi insan kaynağımızla yola devam edecektik. Biz ikincisini seçtik. Önce arama, sondaj gemilerini filoya dahil ettik.



Karadeniz gazının 2200 metre yerin altından çıkıp, gökyüzüyle buluştuğu anı hatırlıyorum. Bandırma gemisiyle Samsun'a giden Mustafa Kemal'in taşıdığı bağımsızlık meşalesi bir milleti küllerinden diriltti. Fatih Gemisi, bir milletin kaderinin değişmesinde baş rolü oynadı. Hiç kimse kendisi için gizlenen müjde ve mutluluğu bilemez. Bize düşen çalışmaktı, gayret etmekti. Her arayan bulamazdı, lakin bulanlar arayanlardı. Hz. Mevlana'nın da dediği gibi, 'Umut hiç bitmeyen bahar mevsimidir, içinde kar da yağar fırtınalar da kopar, ancak çiçekler açmaya hep devam eder.' Her türlü ambargo, yıldırmaya rağmen başardık, Ay yıldızın yüzünü yer eğmedik. Arayamazsınız dediler, aradık, bulduk, çıkardık. Bugün Türkiye'nin enerjide bağımsızlık ateşi Fİlyos'tan tüm yurda yayılıyor. Karadeniz gazı ilk keşiften üretime kadar dünyanın en kısa sürede yapılan projesi olarak kayıtlara geçit. 10 kuyuda günlük 10, ikinci fazda günde 40 milyon metreküp doğal gaz üreteceğiz. Proje tamamlandığında toplam olarak yüzde 30'unu karşılayacak.

Türkiye'nin enerji bağımsızlığı için sahada 50'den fazla gemi çalıştı. 10 bin kişi Karadeniz gazını Cumhuriyetimizin 100. yılına yetiştirmek için canla başla çalıştı. Kovid, kriz ve depreme rağmen projeyi tamamladık. Proje için yurt dışında uzun yıllar çalışıp Türkiye'ye dönen onlarca mühendisimiz var. Her türlü baskıya rağmen Türk vatandaşlığına geçenler gecesini gündüzüne kattı. 100 yıl sonra büyük ve güçlü Türkiye'nin enerjide bağımsızlık meşalesi Sakarya Gaz Sahası'ndan yükseliyor.