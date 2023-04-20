Karadeniz'de tarihi gün: Türkiye’nin kaderinin değiştiği gün

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"Şunun farkına varalım. Türkiye'nin tarihinin değiştiği gün. Geçen yüzyıl bizden enerjimizi çaldılar. Biz Misak-i Milli'yi ilan ettik, elimizden Musul ve Kerkük'ü aldılar" diyen Gazeteci Zafer Şahin sözlerini şöyle sürdürdü:

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"CARİ AÇIĞIMIZ AZALACAK"



Enerjimizi aldılar. Bizi oradaki petrolden mahrum ettiler. Bunun sonucunda ne oldu? Pandemi döneminde enerji maliyetleri arttığında, 1 yılda 120 milyar dolar civarın enerji satın almak için para harcadık. Bunun tamamı doğalgaz değil tabii ki. Konutlarda kullanırsak, 35 yıl yetecek doğal gazımız var. İlk fazda 10 milyon metreküp olarak sisteme verilecek. 2027-2028'de tamamlandığında, günlük 40 milyon metreküp olarak sisteme verilecek. Bu gazın devamının geleceğine dair çok kuvvetli işaretler var. Türkiye 2030'lardan itibaren enerji satan alan değil enerji satan ülke haline gelecek. Bunu çok inanarak söylüyorum. 710 milyar metreküp bulunan doğal gaz rezervimiz var. Sanayide üretim maliyetleri düşecek. Enerji satın almak için harcadığımızın paranın yarısı cebimizde kalacak. Dolayısıyla cari açığımız azalacak. 50-55 milyar dolara satını aldığımız enerjiyi almayacağız. Cari açığın sebebi enerjiyi dışardan almamız.