Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Angola Meclisi'ne hitap etti: İnsanlığın kaderi bir avuç ülkenin insafına bırakılamaz

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İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar:

Coğrafi bakımdan ülkelerimiz arasında 6 bin km mesafe olsa da kalplere sınır çizilemeyeceğini biliyoruz. Dost bir ülkenin cumhurbaşkanı olarak aranızda bulunuyorum.

Son 3 ay içinde gerçekleşen karşılıklı ziyaretler Türkiye - Angola ilişkilerinde yeni bir dönemin müjdecisidir. Önümüzdeki süreçte her alanda işbirliğimizi geliştirmenin yollarını arayacağız.

Meclisler, millet iradesinin hayata geçtiği yerler olarak demokratik hayatın vazgeçilmez unsurlarıdır. 15 Temmuz 2016'da demokrasimize kasteden FETÖ'nün darbe teşebbüsünün boşa çıkarılmasında önemli rol oynamıştır. Üzerine yağan bombalara rağmen çalışmalarını sürdürmüştür. Kendi Meclisimiz gibi Angola Ulusal Meclisi'ni de ülke demokrasisinin teminatı olarak görüyorum. Bağımsızlığını elde ettiği 1975'ten bu yana Angola halkının aydınlık yarınlarını da inşa edeceğine inanıyorum. Kalkınma yolculuğunda dost Angola'nın yanında olmayı sürdüreceğiz.

Afrika kıtası bin yıllık tarihi bağlarımızın olduğu coğrafyalardan biridir. Bu ortak tarihimizin en önemli özelliği saygıya, samimiyete ve kardeşliğe dayanmasıdır. Tarihinde sömürgecilik lekesi olmayan bir milletiz. Bugün de 'Dünya 5'ten büyüktür' diyerek küresel sistemdeki adaletsizliklere karşı mücadele ediyoruz. İnsanlığın kaderinin İkinci Dünya Savaşı'nın galibi bir avuç ülkenin insafına bırakılamayacağını, bırakılmaması gerektiğini savunuyoruz. Değişim taleplerini görmezden gelmenin Afrika kıtasına haksızlık olduğunu düşünüyorum. Afrika halklarının bağımsızlık, özgürlük ve eşitlik kazanımlarını halen kabullenemeyenler var. Son dönemde bu hazımsızlığın nüksettiğine şahit oluyoruz. Türkiye olarak, Afrika kıtasına yönelik batı merkezli oryantalist yaklaşımları reddediyoruz. Afrika kıtasındaki halkları ayrım yapmadan bağrımıza basıyoruz.

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Kıta ile ilişkilerimizi ilerletirken Afrikalı kardeşlerimizin engin birikimlerinden istifade etmeyi amaçlıyoruz. Bu süreçte diplomatik ağımızın genişlemesine büyük önem veriyoruz. Ankara'da Büyükelçiliği olan Afrika ülkelerinin sayısı 37'ye ulaştı. Bu durum karşılıklı güvenin doğal bir yansımasıdır. Türkiye, Afrika'nın sahip olduğu önemin farkındadır. Angola, bölgesinin parlayan yıldızıdır. Türkiye de her alanda yaptığı yatırımlarla dünyanın en büyük 20 ekonomisinden birisidir. Ülkelerimiz arasındaki ticaret hacmi artmış olmasına rağmen mevcut durum gerçek potansiyelimizi yansıtmıyor. Her alanda kapsamlı işbirliğine hazırız. TBMM'de Angola ile Parlamentolararası Dostluk Grubumu'zu tesis ettik. 17-18 Aralık'ta İstanbul'da yapacağımız 3. Türkiye - Afrika Ortaklık Zirvemizi de bu anlayışla gerçekleştireceğiz.