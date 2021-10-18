Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: 7 anlaşma imzaladık

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İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar:

Eğitim, tarım, sanayi, gümrük, turizm alanlarında 7 anlaşmayı imzalamış olduk.

Temmuz ayında ikili ticaret hacmi hedefini 500 milyon dolar olarak belirledik. Bilhassa Türk özel sektörünün yatırımlarıyla 'kazan-kazan' esasına göre yapılacak bu yatırımlarla işadamlarımızın etkinliği daha da artacaktır. Angola'da aynı zamanda istihdamın artmasına da neden olacaktır. Terörle mücadele konusunda Angola makamlarının yanında olmayı sürdüreceğiz.

Geçen sene kendi sismik arama ve sondaj gemilerimizle yaptığımız araştırmalarla Karadeniz'de doğalgaz bulduk. Türkiye'nin doğalgaz dağıtım şebekesi son derece moderndir. Vize meselesine atacağımız adımların, beşeri ilişkilerimizin gelişmesine de katkı sağlayacağına inanıyorum. Ekonomik olarak da reformları takdirle izliyoruz. Angola'nın bölgesindeki uluslararası sorunların barışçıl şekilde çözülmesine yönelik yapıcı rolü daha da güçleniyor. Kıta genelinde mevcut 43 büyükelçiliğimiz üzerinden tüm Afrika ülkeleriyle ilişkilerimizi geliştiriyoruz. Afrika Birliği ile ilişkilerimizi derinleştiriyoruz. Bu kapsamda 21-22 Ekim'de 3.Türkiye-Aftrika Ekonomi Forumu'nu gerçekleştireceğiz.

SORU-CEVAP

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İşbirliği içinde savunma sanayinin yeri nedir?

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ben de özellikle teşekkür ediyorum. Savunma sanayi noktasında 3 ay önce Türkiye'ye yaptıkları ziyarette İHA ve SİHA'larla ilgili talepleri olmuştu. Zırhlı taşıyıcılarla ilgili olarak bugün de bazı görüşmeler yaptık. Bu konuda Türkiye'nin son 19 yılda attığı adımlar gerçekten kendilerinin de dikkatini çekiyor. Ne gibi ürünlerin alım satımları yapılabilir, görüşmek suretiyle adımları atacağız. Her türlü desteği vermeye hazır olduğumuzu söyledik.

Çeşitli işbirlikleri söylediniz. Bununla ilgili Afrika ülkeleri için Türkiye ne gibi bir öneme sahip olacak? Hangi sektörlerde dahil olacak?

Angola Cumhurbaşkanı Lourenço: Afrika ülkelerinde Angola'nın bölgede büyük güç olarak yer aldığını biliyoruz. Biz daha modern bir ülke olmaya çalışacağız. Burada Angola'nın üye olduğu 3 üyelik var. Türkiye'nin buraya girmesiyle bizim refahımızı yükseltecek kazanımlarımız olacak. Türkiye'nin buraya gelmesi kesinlikle 3. ülkelere de bir kapı olacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sayın Başkan zaten yapabileceklerimizi söyledi. Bugün 7 anlaşma bunun ilk adımlarıdır. Bu anlaşmayla birlikte yapmamız gerekenlerin imzalarını attık. Gerek eğitim alanında işbirliği anlaşması ki üniversiteler konusunda adımlarımızı atıyoruz. Gümrük konularıyla karşılıklı idari yardım anlaşmasını yapma imkanımız var. Sanayi konularında her türlü birikimimizi Angola'yla paylaşmaya hazırız. Turizm alanında ise Türkiye çok çok güçlü bir ülke. İnanıyorum ki THY'nin uçuşlarıyla birlikte Türk halkından da buraları ziyaret edenler olacaktır. Savunma sanayiyle ilgili adımlar atacağız.

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Birlikte daha adil bir dünya mümkün mesajı yakın dönemde Afrika ülkeleriyle işbirliği sürecini nasıl kapsayacak?

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Afrika kıtası yıllar yılı sömürülmüştür. Angola 400 yılı aşkın maalesef Portekiz tarafından sömürülmüş bir ülke konumundadır. Afrika'nın ülkelerinin birçoğunun yeraltı kaynakları maalesef Batı tarafından sömürülmüştür. Bunların en önemlisi Fransa'dır. Fransa, Afrika'yı adeta bir sömürge kıtası olarak kullanmıştır. Yüzbinlerce insan buralarda öldürülmüştür. Başta Cezayir olmak üzere, bu insanlar öldürülürken kimsenin sesi çıktı mı? Bunları ben bu kitabımda dile getiriyorum; çünkü adil bir dünya talebimiz var, el ele vermemiz lazım. Korkmamak gerekiyor, korktukça bu zulüm tüm Afrika'yı saracaktır. Haklarımıza sahip çıkmamız gerekiyor, adil bir yapıya sahip çıkmamız gerekiyor. Bunun için konuştum, anlattım, şu anda da hala Libya'da olanları görüyorsunuz, Somali'de olanları görüyorsunuz. Zulüm hala devam ediyor, bitmiş değil. Daha adil bir dünyayı hep beraber inşa etmemiz gerekiyor. Beraber çalışmamız lazım.