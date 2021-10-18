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Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Angola'da İHA mesajı

#Ticaret #Angola#Türkiye

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye-Angola İş Forumu'nda açıklamalarda bulundu. İki ülke arasında yatırım ve ticaret ilişkilerine vurgu yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Halihazırda 250 milyon dolar düzeyinde seyreden ticaret hacmimizi kısa vadede 500 milyon dolara çıkarma kararı aldık." ifadelerini kullandı. Türkiye'nin İHA teknolojilerinde dünyanın en başarılı 3 ülkesinden biri olduğunu belirten Erdoğan, "AKINCI'nın katılımıyla bir üst lige çıkardığımız İHA filomuzu muharip insansız uçak sistemimizin de devreye girmesiyle inşallah dünyanın 1 numarası haline getireceğiz." dedi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, resmi ziyarette bulunduğu Angola'da Türkiye-Angola İş Forumu'na katıldı. Ticarette işbirliği mesajları veren Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle;

Bugün Türkiye-Angola ilişkilerinde tarihi bir günü yaşıyoruz. Karşılıklı ziyaretlerimizin ikili ilişkilerimizde yeni bir sayfa açmasını temenni ediyorum.

Görüşmelerimizde iki ülke arasındaki ekonomik ve ticari ilişkileri etraflıca ele aldık. Türkiye ve Angola'nın birbirlerini tamamlayıcı özelliklere sahip olduklarını teyit ederek birçok alanda işbirliği imkanı bulunduğunu tespit ettik.

Amacımız firmalarımızı Angola'da iş, yatırım ve ticaret yapmaya teşvik etmektir. Diğer bir husus ise Angolalı iş adamlarının Türkiye'yi tanıması, ülkemizdeki yatırım fırsatlarını görmesidir. İnşallah vize meselesinde atacağımız yeni adımlarla bunun için gerekli zemini oluşturacağız.

TİCARET HEDEFİ

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G-20 üyesi Türkiye ile Afrika'nın yükselen yıldızı Angola'nın ilişkilerini geliştirmede bu kadar geç kalması her iki ülke için de kayıptır. Bu eksiğimizi en kısa zamanda telafi etmemiz gerekiyor. Halihazırda 250 milyon dolar düzeyinde seyreden ticaret hacmimizi kısa vadede 500 milyon dolara çıkarma kararı aldık.

Oldukça geniş bir yelpazede işbirliğimizi derinleştirmeye çalıştık. Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi'nin üçüncüsü inşallah aralıkta gerçekleştireceğiz. Dünyadaki en büyük diplomatik temsilciliğimizi bir Afrika ülkesinde açtık. Önümüzdeki dönemde büyükelçiliklerimizin sayısını 49'a çıkarmayı hedefliyoruz. 

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Ülkemizin güçlü sağlık altyapısından istifade eden Afrikalı misafirlerimizin oranında artış yaşanıyor.

Bugün ikili görüşmede de sayın başkana 'Angola'da kaliteli, nitelikli hastaneler yapabiliriz, üniversite yapabiliriz ve süratle işadamlarımız bunları yapmaya muktedirdir' dedik. 2020'de birçok G-20 ülkesi havlu atarken biz yüzde 1.8 ile en çok büyüyen ikinci ülke olduk. Bunun tesadüfi bir büyüme olmadığını 2021'in ilk çeyreğinde yüzde 7,2, ikinci çeyreğinde ise 21,7 büyüme oranlarıyla teyit ettik. İnşallah 2021'i yüzde 9'luk büyüme ile tamamlamayı öngörüyoruz.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye-Angola İş Forumu'nda açıklama yaptı
daha fazla video içinCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye-Angola İş Forumu'nda açıklama yaptı

SAVUNMA SANAYİ HEDEFLERİ

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İHA teknolojilerinde bugün dünyanın en başarılı 3 ülkesi arasındayız. AKINCI'nın katılımıyla bir üst lige çıkardığımız İHA filomuzu muharip insansız uçak sistemimizin de devreye girmesiyle inşallah dünyanın 1 numarası haline getireceğiz. Dünyada kendi savaş gemisini tasarlayan, idame ettiren 10 ülke arasında yer alıyoruz.

Şu an dünyanın ilk 100 savunma şirketi listesinde 7 firmamız bulunuyor. Önümüzdeki yıl yeni tip denizaltılarımızın ilkini hizmete almayı planlıyoruz.

Milli bayrak taşıyıcımız THY kıtada 41 ülkede 61 noktaya sefer düzenliyor. THY haftada 2 frekans olarak planlanan İstanbul-Luanda seferlerinden ilkini 13 Ekim'de gerçekleştirdi. Bankacılıkta işbirliğinin geliştirilmesi de yeni yatırımların önünün açacaktır. Altyapı ve üstyapı tesislerinin inşa edilmesi ve işletilmesi, tekstil, gıda ve tarım sektörlerinde işbirliği fırsatları görüyoruz. Müteahhitlik alanında da büyük bir potansiyel görünüyor.

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Türkiye olarak sadece arama ve keşif çalışmalarında değil, doğalgazın yaygın kullanımı ve hanelere ulaştırılmasında da başarı hikayesi yazdık.

Angola hükümetinin ve iş dünyasının da kazan-kazan anlayışıyla hareket eden Türk yatırımcılarına her türlü kolaylığı sağlayacağına inanıyorum.

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#Ticaret#Angola#Türkiye

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