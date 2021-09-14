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Gündem
AA
Haber Giriş: 14.09.2021 - 15:17 | Son Güncelleme:

Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Cumhurbaşkanı ile görüştü

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Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Cumhurbaşkanı ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier ile telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Steinmeier ile telefon görüşmesinde Türkiye-Almanya ilişkileri ile Afganistan ve göç meselesi başta olmak üzere bölgesel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede Türkiye’nin yeni bir göç yükünü kaldıracak kapasitesi olmadığını vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, katılım müzakereleri, Gümrük Birliği ve vize serbestisi konularında AB'nin süratle adım atması gerektiğini de ifade etti.

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