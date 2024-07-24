Tam bir süper besin! Avokadoyu beslenmenizden eksik etmemek için sayısız sebep var

Sağlık açısından bakıldığında çalışmalar, bu kremsi yeşil meyvenin bizim için inanılmaz derecede iyi olduğu söylüyor. Birçok araştırmaya göre ise avokadonun bir dizi sağlık faydası var. Hatta kötü şöhretli yüksek yağ içeriği bile aslında bizim için faydalı.

Diyetisyen Helen Bond, “Avokado yüksek yağ içeriğine sahip olsa da esas olarak doymamış, özellikle de doğal kolesterol seviyeleri ve kalp sağlığı için faydalı olan tekli doymamış yağdır” dedi.

Nörobilim geçmişi de olan klinik beslenme uzmanı Lara Hughes ise ekledi, “Yağın bizim için iyi olduğunu unutmayalım. Vücut yağla çalışmayı sever ve yağ bizi daha uzun süre tok tutar. Eğer beslenmemizde iyi yağlar yoksa, acıkma, aşerme ve aşırı yeme olasılığımız çok daha yüksektir.”

Avokadonun sağlığa faydalarını şu başlıklar altında detaylandırabiliriz: