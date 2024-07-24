Sıcakta açık büfeye dikkat

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Medical Park Bahçelievler Hastanesi İç Hastalıkları Uzmanı Dr. İsmail Erbaş, “Açık büfede uygun koşullarda saklanmayan gıdalardan bulaşabilen salmonella, campylobacter, escherichia coli ve listeria gibi bakteriler ve hepatit A, hepatit E, norovirüs ve rota virüsü gibi virüsler gıda zehirlenmelerine yol açabilir. Gıda zehirlenmeleri önemli bir halk sağlığı sorunudur. İşgücü kaybı, yaşam kalitesinde bozulma ve direnci zayıf olan kişilerde ölüm gibi ciddi sonuçlara neden olabilir. Karın ağrısı, mide bulantısı, kusma, ishal, tansiyon düşüklüğü, kırgınlık ve yorgunluk gibi belirtilerle kendini gösteren gıda zehirlenmesi, bazen yüksek ateş gibi ek belirtilerle de ortaya çıkabiliyor. Besin zehirlenmelerine neden olan kontamine gıda sorunları asla hafife alınmamalıdır” dedi.

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GIDA GÜVENLİĞİ İÇİN ÖNERİLER

- Alışveriş yaparken ürün etiketlerini mutlaka okuyun.

- Gıda zehirlenmesi ilk 30 dakika ila 48 saat arasında kendini gösterir.

- Bazı toksinler öldürücü olabilir.

- Özellikle yaz aylarında artan sıcaklık, mikroorganizmaların üremesini kolaylaştırır.

- Listeria bakterisi, işlenmiş et, pastörize olmayan peynir ve donmuş füme deniz ürünlerinde görülebilir.