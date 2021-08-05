Son dakika... Bodrum Mumcular'daki yangınla ilgili flaş gelişme: 3 kişi tutuklandı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında Mumcular bölgesinde çıkan orman yangınıyla ilgili olarak 3 kişi tutuklandı. Zanlıların arabadan sigara izmariti atmak suretiyle yangına sebep oldukları belirlendi. Üç zanlı, “tedbirsizlik sonucu yangına sebep olmak” suçundan tutuklandı. Soruşturma devam ediyor.

DÜN DE MANAVGAT'TA TUTUKLANAN 16 YAŞINDAKİ C.Y. İLE İLGİLİ SORUŞTURMADA FLAŞ DETAYLAR ORTAYA ÇIKMIŞTI

Antalya'nın Manavgat ilçesinde geçen çarşamba günü şehir merkezinde çıkan orman yangınıyla ilgili yakalanan C.Y.'nin (16) tutuklanmasına ilişkin detaylar ortaya çıktı. Soruşturma kapsamında özel ekip oluşturuldu. Özel ekip çevredeki bütün güvenlik kameralarını ve sosyal medyadaki bütün görüntüleri tek tek inceledi. Yüzlerce saati bulan inceleme sonucunda bir şüpheli belirlenirken, çocuk yaşta bir görgü tanığı yangının nasıl çıktığını anlattı. Küçük tanığın verdiği ifade ile itfaiye görevlileri tarafından tespit edilen noktayla örtüşünce şüpheli C.Y. gözaltına alındı. C.Y.'nin cep telefonunda ve sosyal medya hesaplarında yapılan incelemede yangına ilişkin görüntüler bulundu.

Manavgat'ta geçen çarşamba çıkan orman yangınlarıyla ilgili Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında özellikle Manavgat'ın Kavaklı ve Sarılar mahallelerini etkileyen ve bir odun deposu, bir marangoz atölyesi, bazı evlerle birlikte ormanlık alanın zarar gördüğü yangın ile devam eden diğer yangınlarla ilgili bir savcı görevlendirildi.

ÖZEL EKİP OLUŞTURULDU

Bu savcının yürüttüğü soruşturma çerçevesinde de özel ekip oluşturuldu. Antalya İl Jandarma Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü, Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı, İlçe Emniyet Müdürlüğü'nden terörle mücadele, istihbarat ve bilişim konularında uzman görevlilerin katıldığı özel ekip, çok yönlü çalışmaya başladı.

Kavaklı Mahallesi'nde başlayan ve ev ve iş yerlerinin küle döndüğü yangınla ilgili çalışmalarını yürüten ekip, çevredeki bütün güvenlik kameralarını ve sosyal medyadaki bütün görüntüleri tek tek inceledi. Yüzlerce saati bulan inceleme sonucunda bir şüpheli belirlenirken, çocuk yaşta bir görgü tanığı yangının nasıl çıktığını anlattı.

KÜÇÜK GÖRGÜ TANIĞININ İFADESİ

Psikolog, sosyal destek uzmanı ve görevli savcının da katılımıyla görgü tanığına olayla ilgili defalarca farklı sorular soruldu, küçük tanığının olayın olduğu yerle ilgili verdiği ifade de itfaiye görevlileri tarafından tespit edilen noktayla örtüşünce, şüpheli C.Y. Manavgat İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı. C.Y.'nin cep telefonunda ve sosyal medya hesaplarında yapılan incelemede yangına ilişkin görüntüler bulunması üzerine şüpheli alınan ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcı tarafından sorgulanan C.Y. çıkarıldığı sulh ceza hakimi tarafından 'kasten orman yakmak' suçundan tutuklandı.

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