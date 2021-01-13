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Haber Giriş: 13.01.2021 - 16:55 | Son Güncelleme:

Son dakika... Bilim Kurulu aşı gündemiyle toplanacak

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Son dakika... Bilim Kurulu aşı gündemiyle toplanacak
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Koronavirüs Bilim Kurulu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında saat 18:00'de aşı gündemiyle toplanacak

Koronavirüse karşı aşılama hazırlıkları son sürat devam ediyor. Çin’den getirilen 3 milyon doz aşı, uygulanacakları adreslere özel TIR’larla nakledildi. Hastanelerde aşı odaları hazırlandı, 3’er kişilik ekipler oluşturuldu. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan da aşılamaların yarın ya da cuma günü başlayacağını duyurdu. 

Koronavirüs Bilim Kurulu da saat 18:00’de Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında toplanacak. Bilim Kurulu'nun gündeminde aşı ile ilgili gelişmeler var. 

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