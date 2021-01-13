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Haber Giriş: 13.01.2021 - 09:14 | Son Güncelleme:

Son dakika: Sağlık çalışanları için koronavirüs aşısı randevu sistemi açıldı

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Son dakika: Sağlık çalışanları için koronavirüs aşısı randevu sistemi açıldı
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Çin'in Sinovac firmasında üretilen 3 milyon dozluk CoronaVac aşısının Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu laboratuvarlarındaki test süreci devam ederken, koronavirüs aşısı için sağlık çalışanlarına randevu sistemi açıldı. Aşı randevusu MHRS.GOV.TR sistemi ve ALO 182 üzerinden verilmeye başlandı.

Çin'den 30 Aralık 2020'de Türkiye'ye getirilen ve Ankara Esenboğa Havaalanı'ndan, tüm sıcaklık kontrol sistemi, jeneratör ve yedek sistemler bulunan Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Aşı ve İlaç Deposu'na nakledilen aşıların kabulü, sıcaklık kaydedici cihazlarla kontrolü ve uygunluğunun teyidinin ardından yapıldı.

AŞILAMA PERŞEMBE VEYA CUMA GÜNÜ BAŞLAYACAK

Aşılardan rastgele alınan numuneler, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) laboratuvarlarına sevk edilerek, en az 14 gün sürecek olan analiz süreci başlatıldı. Aşılamanın ise perşembe veya cuma günü başlaması bekleniyor.

Son dakika: Sağlık çalışanları için koronavirüs aşısı randevu sistemi açıldı

SAĞLIK ÇALIŞANLARI İÇİN KORONAVİRÜS AŞISI RANDEVU SİSTEMİ AÇILDI

3 milyon dozluk CoronaVac aşısının Türkiye'ye gelmesinin ardından test süreci başlarken, bugün koronavirüs aşısı için sağlık çalışanlarına randevu sistemi açıldı.

Son dakika: Sağlık çalışanları için koronavirüs aşısı randevu sistemi açıldı

AŞI PROGRAMINDA SAĞLIK ÇALIŞANLARI VE HUZUREVLERİNDE KALANLAR İLK SIRADA

Bilim Kurulunca çeşitli nüfus grupları arasında enfeksiyon kapma, ölüm oranı, olumsuz toplumsal etki riski gibi unsurlar göz önüne alınarak aşılamadaki genel öncelikler belirlendi. Buna göre aşılama çalışmalarının dört aşamada yürütülmesi planlandı.

Beklenen gün geldi... Türkiye böyle aşılanacak
Beklenen gün geldi... Türkiye böyle aşılanacak
Sağlık Bakanlığından yeni uygulama: Aşıla... Önce kayıt sonra koronavirüs aşısı...
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