Son dakika... Bartın Valiliği'nden Delta varyantı nedeniyle Kurban Bayramı'nda yeni yasak! Tunceli'de 52 kişi, Ordu'da iki mahalle karantinada...

Bartın Valiliği, Kurban Bayramı’na yönelik kararlar aldı. Valiliğin aldığı kararla, bölgede bir gelenek halinde uygulanan, köylerin ve mahallelerin toplu halde ve karşılıklı olarak birbirlerini ziyaret etmeleri, ziyaretlerde toplu yemek ve güreş gibi çeşitli etkinlikler yapılması yasaklandı.

Valiliğin kararı şöyle:

“Ülkemizde Delta varyantı koronavirüs vakalarının görülmesi ve sayısı az da olsa ilimizde ve çevre illerde bu varyanta rastlanması nedeniyle, köy muhtarları da dahil olmak üzere konunun bütün taraflarıyla yapılan değerlendirmeler sonucunda, aile ve akraba arasındaki bayramlaşma etkinlikleri dışında, yöresel nitelikteki özel etkinliklerin tedbir olarak yapılmamasının uygun olacağı sonucuna varılmıştır.”

TUNCELİ'DE 'DELTA' VARYANTI ŞOKU! 52 KİŞİ KARANTİNAYA ALINDI

Irak'tan tatil için memleketine gelen Tuncelili H.C. (64) ve Irak uyruklu eşi E.A.F.A.'ya (40) yapılan testte Delta varyantı tespit edildi. Çift ile beraber yolculuk yaptıkları otobüsteki 50 yolcu karantinaya alındı.

Irak’ta yaşayan Tuncelili H.C. ve Irak uyruklu karısı E.A.F.A., tatillerini geçirmek üzere Tunceli'ye gelmek için önce uçakla İstanbul’a buradan otobüsle Erzincan’a sonra da Tunceli’nin Pülümür ilçesine bağlı Aktik Köyü'ne geldi. Vücutlarında kırgınlık hisseden çift, Tunceli Devlet Hastanesi’ne başvurdu.

Çiftten ve onları hastaneye götüren sürücüden alınan numunede Delta varyantı tespit edildi. Bunun üzerine Sağlık Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, geniş çaplı filyasyon çalışması başlattı. Çift ile uçakta yanlarında oturan kişi ve otobüsteki yolcular dahil toplam 52 kişi, evlerinde karantinaya alındı. Çift, köy dışındaki tek hanede yaşadığı için köyün karantinaya alınmadığı, sağlık durumlarının ise ağır olmadığı öğrenildi.

Konuyla ilgili açıklama yapan Tunceli Sağlık Müdürü Çağdaş Özdemir, ''Alınan numunelerde, ikisinde de Delta varyantı tespit edildi ve 20 günlüğüne evlerinde karantinaya alındı. Uçak ve otobüs seyahatlerinde temaslı olduğu kişiler de tespit edildi. 50 kişi, tedbir amaçlı karantinaya alındı. Şu anda sağlık durumları iyi. Salgın için en önemli unsur aşıdır. Bu nedenle insanlarımızı aşı olmaya davet ediyoruz. Delta varyantının yayılmaması için çift doz aşı, maske ve 2 metre mesafe önem taşıyor” dedi.

DİYARBAKIR'DA 10 KATLI BİNAYA KARANTİNA KARARI

Diyarbakır'da bulantı ve yüksek ateş belirtileri üzerine koronavirüs testi yapılan 6 bloklu sitedeki 10 katlı binada yaşayan 8 kişinin sonucu pozitif çıktı. Bina, çevresi güvenlik şeridiyle kapatılarak karantinaya alındı. Polis ise binaya giriş ve çıkış yapılmaması için nöbet tutmaya başladı.

ORDU'DA KORONAVİRÜS PANİĞİ BÜYÜYOR! BİR MAHALLE DAHA KARANTİNAYA ALINDI

Ordu'nun Ünye ilçesine İnkur Mahallesi Armutlu Küme Evleri mevkisi, koronavirüs önlemleri kapsamında karantinaya alındı. Damyeri Mahallesi de daha önce karantinaya alınmıştı.

Ordu Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, Ünye'ye bağlı İnkur Mahallesi Armutlu Küme Evleri mevkisinde koronavirüs vakaları ile olası vaka ve temaslıları sonucu ev karantinasında bulunanlar olduğunun tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada, "Yaşanan salgının bir an önce engellenmesi, vatandaşların sağlık güvenliğinin korunması amacıyla mahallede karantina kararının alınmasının gerekli oldu. Ordu Ünye ilçesi İnkur Mahallesi Armutlu Küme Evleri mevkisinde 08.07.2021 tarihi saat 15.00’ten itibaren ikinci değerlendirmeye kadar karantina kararı alınmasına, söz konusu mevkisi ile olan giriş çıkışların kapatılmasına oy birliği ile karar verilmiştir” denildi.

BU VİDEO İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Canlı Borsa - Altın Fiyatları - Döviz Kurları için Bigpara