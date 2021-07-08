Son dakika... Ordu'da koronavirüs paniği büyüyor! Bir mahalle daha karantinaya alındı

Ordu Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, Ünye'ye bağlı İnkur Mahallesi Armutlu Küme Evleri mevkisinde koronavirüs vakaları ile olası vaka ve temaslıları sonucu ev karantinasında bulunanlar olduğunun tespit edildiği belirtildi.

GİRİŞ ÇIKIŞLAR KAPATILDI

Açıklamada, "Yaşanan salgının bir an önce engellenmesi, vatandaşların sağlık güvenliğinin korunması amacıyla mahallede karantina kararının alınmasının gerekli oldu. Ordu Ünye ilçesi İnkur Mahallesi Armutlu Küme Evleri mevkisinde 08.07.2021 tarihi saat 15.00’ten itibaren ikinci değerlendirmeye kadar karantina kararı alınmasına, söz konusu mevkisi ile olan giriş çıkışların kapatılmasına oy birliği ile karar verilmiştir” denildi.

Öte yandan 3 gün önce de Akkuş ilçesine bağlı Damyeri Mahallesi, koronavirüs önlemleri kapsamında karantinaya alınmıştı.

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