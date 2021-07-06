Kentte koronavirüs paniği! Mahalle karantinaya alındı...

Ordu Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, İl Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla Akkuş ilçesine bağlı Damyeri Mahallesi’nde yapılan testler sonucunda koronavirüs vakalarının tespit edilmesi, olası vaka ve bunların temaslıları sonucu ev karantinasında bulunan kişiler olduğunun tespit edildiği belirtildi. Açıklamada, "Yaşanan salgının bir an önce engellenmesi, vatandaşların sağlık güvenliğinin korunması amacıyla mahallede karantina kararının alınmasının gerekli oldu. Bu kapsamda Akkuş ilçesi Damyeri Mahallesi’nde 05.07.2021 tarihi saat 05.00’ten itibaren ikinci değerlendirmeye kadar karantina kararı alınmasına, söz konusu mevkii ile olan giriş çıkışların kapatılmasına oy birliği ile karar verilmiştir” denildi.

"İYİLEŞEN SAYISI 4 BİN 735 OLDU"

Sağlık Bakanlığının Türkiye'deki günlük Kovid-19 verilerine ilişkin yayınladığı yenilenen tabloya göre, Türkiye'de son 24 saatte 219 bin 737 Kovid-19 testi yapıldı, 4 bin 678 kişinin testi pozitif çıktı, 35 kişi hayatını kaybetti, iyileşen sayısı ise 4 bin 735 oldu.

Tabloya göre, saat 19.00 itibarıyla, 18 yaş üstü nüfusta birinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 58,40, ikinci doz aşı yapılanların oranı da yüzde 25,55 olarak kayda geçti.

Öte yandan, 18 yaş üstü nüfusta en az bir doz aşı uygulananların oranının en yüksek olduğu il yüzde 79,8 ile Muğla oldu.

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