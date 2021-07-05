Son dakika haberi: 5 Temmuz corona virüsü tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı!

Sağlık Bakanlığı, 5 Temmuz corona virüsü tablosunu paylaştı. Tabloya göre, son 24 saatte 219 bin 737 Covid-19 testi yapıldı, 4 bin 678 kişinin testi pozitif çıktı, 35 kişi hayatını kaybetti.



UZUN BİR ARADAN SONRA BİR İLK



Bakanlık tarafından açıklanan 5 Temmuz corona virüsü tablosunda, 27 Ağustos 2020'den bu yana en düşük vefat sayısı görülürken, 27 Ağustos'ta vefat sayısı 26 olarak kayıtlara girmiş, 28 Ağustos'ta ise 36 olmuştu.



KOCA: SALGIN GÜNDEMİMİZDEN ÇIKIYOR



Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Aşı programının lideri Muğla ilimiz. Tüm illerimiz maviye dönene kadar gayret edeceğiz. Salgın gündemimizden çıkıyor" dedi.





4 TEMMUZ KORONAVİRÜS TABLOSU

Sağlık Bakanlığı, 4 Temmuz corona virüs tablosundaki test sayısını 216 bin 252 olarak açıklarken, 4 bin 418 vaka tespit edildiğini bildirmişti. Koronavirüsten 50 kişi hayatını kaybetmiş, iyileşen sayısı ise 4 bin 161 olarak açıklanmıştı.









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