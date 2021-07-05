Son dakika haberi: 5 Temmuz corona virüsü tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı!
Son dakika... Sağlık Bakanlığı, corona virüsü (koronavirüs) için son gelişmeleri ve günlük yeni tabloyu paylaştı. Dün yayınlanan yeni ekranla birlikte aşılama yüzdeleri de takip edilebilirken, 5 Temmuz'da vefat sayısı 35 oldu. Bu, 27 Ağustos 2020'den bu yana en düşük vefat sayısı. Tabloya göre son 24 saatte 219 bin 737 Covid-19 testi yapıldı, 4 bin 678 kişinin testi pozitif çıktı.
Sağlık Bakanlığı, 5 Temmuz corona virüsü tablosunu paylaştı. Tabloya göre, son 24 saatte 219 bin 737 Covid-19 testi yapıldı, 4 bin 678 kişinin testi pozitif çıktı, 35 kişi hayatını kaybetti.
UZUN BİR ARADAN SONRA BİR İLK
Bakanlık tarafından açıklanan 5 Temmuz corona virüsü tablosunda, 27 Ağustos 2020'den bu yana en düşük vefat sayısı görülürken, 27 Ağustos'ta vefat sayısı 26 olarak kayıtlara girmiş, 28 Ağustos'ta ise 36 olmuştu.
KOCA: SALGIN GÜNDEMİMİZDEN ÇIKIYOR
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Aşı programının lideri Muğla ilimiz. Tüm illerimiz maviye dönene kadar gayret edeceğiz. Salgın gündemimizden çıkıyor" dedi.
4 TEMMUZ KORONAVİRÜS TABLOSU
Sağlık Bakanlığı, 4 Temmuz corona virüs tablosundaki test sayısını 216 bin 252 olarak açıklarken, 4 bin 418 vaka tespit edildiğini bildirmişti. Koronavirüsten 50 kişi hayatını kaybetmiş, iyileşen sayısı ise 4 bin 161 olarak açıklanmıştı.