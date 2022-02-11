Son dakika: Bakan Soylu'dan gereksiz acil çağrı merkezi kullanımına tepki

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İller İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından Antalya’nın Belek turizm merkezindeki bir otelde düzenlenen 112 Acil Çağrı Merkezleri Eğitim Programı’na katıldı.



Bakan Soylu'nun konuşmasından öne çıkanlar şöyle:



665 hizmetimiz var bunun 600’ü e-Devlet’te. Vatandaştan istediğimiz belgeleri yalınlaştırdık. Çalışanımızı da verimli hedefe daha iyi odaklanan, kendisini labirentte yormayacak anlayışa doğru gidiyoruz. Yerli ve milli imkanlarla 112 yazılımı güçlendi. Sadece iş yapmak önemli değil, analizini de ortaya çıkarmalıyız.



Güven iklimini oluşturduğumuzda sonuca odaklanabiliriz. Biz hem kamu görevlisiyiz hem insanız. Cansiperane yardım karşı tarafta empati oluşturuyor.

Artık modern dünyada olduğu gibi acil çağrılarda tek numara kullanıyoruz. Artık tüm çağrıları kayıt altına alabiliyoruz, detaylı istatistik tutabiliyoruz. Kullandığımız coğrafi bilgi sistemleri sayesinde olay yerini kolaylıkla tespit edebiliyoruz. Google ile entegrasyon çalışmalarımızı tamamladık.



112'NİN GEREKSİZ KULLANIMINA TEPKİ



112 Acil Çağrı Merkezimizde 2021 yılında alınan toplam 104.6 milyon çağrının 71 milyonu, yani yüzde 68’i asılsızdır ve gereksizdir. Bu hakikaten az bir rakam değil. Bu şu demektir, birisi es kaza için beklerken, diğeri asılsız meşgul etmesi demektir. Bu insan hakkına, kişilik hakkına girer. Devletin gereksiz yere meşgul edilmesidir.



Hayat memat meselesi olmayan işler için Allah’ını seven 112’yi meşgul etmesin. İnsana saygı duyan 112’yi meşgul etmesin. Bir başkasının hayatı için kaygısı olan 112’yi meşgul etmesin. Yeni cep telefonunu denemek için 112’yi arıyor. Biz senin deneme tahtan mıyız. Fuzuli 112’yi aramayın. 112 insanların acil çağrı duyduğu için aranacak yerdir. İdari para cezalarını arttırdık. Sonuç almak için zorlandığımız bir nokta. Bu bir dert. Yüzde 10-15’lik bir oran belki makul görülebilirdi ama 100 aramanın 68’inin asılsız ve gereksiz ihbar olması kabul edilebilir değildir.



Bir vatandaşımız ambulans çağırmak için uğraşırken, hayatı tehlikedeyken veya bir yangın ihbarı yapacakken, bir diğerinin telefonun pin kodunu çözmek veya kendince telefon şakası yapmak için 112’yi araması gerçekten kabul edilebilir değil, bize yakışan bir netice değil. Bunu vatandaşımızın takdirlerine bırakıyorum ve aziz milletimizden bu konuda hassasiyet ve yardım rica ediyorum.

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Biraz uzattım farkındayım ama söyleyeceklerim var. Biz milletimizin hizmetkarlarıyız. Gayretimize milletimizin şahit olması gönlümüzün isteğidir.

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Antalya’da güzel, önemli bir AFAD merkezi yapacağız.