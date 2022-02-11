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Son dakika... Kar kalınlığı 7 metreyi buldu! Böylesi görülmedi... Meteoroloji'den çok önemli uyarı

#Meteoroloji#Kar#Kar Yağışı

Meteoroloji'nin son hava durumu raporuna göre bugün ve hafta sonu hava ülke genelinde parçalı ve çok bulutlu olacak. Kuvvetli kar yağışının etkili olduğu Bitlis'te kent merkezinde kar kalınlığı 5,5, yüksek kesimlerde ise 7 metreye kadar ulaştı. Meteoroloji, Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgeler için çığ uyarısında bulundu.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde Bitlis, Muş, Iğdır ve Van çevrelerinin kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunmaktadır. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor.

Hava sıcaklığının; batı kesimlerde 2 ila 5 derece artacağı, diğer yerlerde değişmeyeceği tahmin ediliyor.

Son dakika... Kar kalınlığı 7 metreyi buldu Böylesi görülmedi... Meteorolojiden çok önemli uyarı

BİTLİS'TE KAR KALINLIĞI 7 METREYİ BULDU

Bitlis kent merkezinde kar kalınlığı 5,5, yüksek kesimlerde ise 7 metreye kadar ulaştı.

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Her yıl aldığı kar miktarıyla Türkiye'nin en çok kar alan ili olan Bitlis'te Aralık 2021 ile Şubat 2022 ayları arasında yağan kar miktarı açıklandı. Bitlis Meteoroloji Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kar kalınlığının kent merkezinde toplam 5,5, yüksek kesimlerde ise 7 metreye kadar yükseldiği bildirildi. Bitlis’te 9 Aralık 2021 Perşembe günü 174, Ocak 2022 ayında 257, Şubat ayında ise 35 santimetre yağan karla toplam 466 santimetre kalınlığına ulaşırken, yüksek kesimlerde ise bu miktar 7 metreye kadar ulaşıyor.

Son dakika... Kar kalınlığı 7 metreyi buldu Böylesi görülmedi... Meteorolojiden çok önemli uyarı

"İLK DEFA BU KADAR GÜZEL BİR KAR YAĞIŞI İLE KARŞILAŞIYORUM"

Kardan dolayı okula giderken çok fazla zorlandığını belirten Sıla Şahin isimli vatandaş, “Kayseri’den geldim ve orada bu kadar kar yok. İlk defa bu kadar güzel bir kar yağışı ile karşılaşıyorum. Benim için biraz zor oluyor. Ama buranın karı çok güzel. Kayseri’de bu kadar karı hiç görmemiştim. Okula giderken çok fazla zorlanıyorum. Ama bu kadar güzel beyazlık görmek çok hoşuma gidiyor” şeklinde konuştu.

"AŞIRI DERECEDE SOĞUK VAR"

Havanın güzel olmasını beklerken karın yağdığını belirten Yusuf Çinik isimli vatandaş ise “Bugün burada çok fazla kar yağıyor. Bizler havanın güzel olmasını düşünüyorduk. Ama aşırı derecede kar var. En son alınan bilgiye göre 7 metreye yakın Bitlis’e kar yağmış. Şu an açıkçası ulaşımdan dolayı çok zorlanıyoruz. Aşırı derecede soğuk var. Yeni şehir dışından geldiğim için açıkçası biraz zorlandım. Bu memleketin insanıyım ama güneşli olan bir şehirden geldiğim için zorlandım” diye konuştu.

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KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Rüzgarın; sabah saatlerinde Akdeniz'in iç kesimlerinde kuzey yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına şeklinde (40-70 km/saat) esmesi beklendiğinden ulaşımda aksamalar, çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI

Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun yüksek kar örtüsünün bulunduğu eğimli yamaçlarda çığ riski olmasından dolayı meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

BUZLANMA VE DON UYARISI

İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

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HAFTA SONU HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji'nin 5 günlük hava durumu raporuna göre hafta sonu yurt genelinde yağış beklenmiyor.

Son dakika... Kar kalınlığı 7 metreyi buldu Böylesi görülmedi... Meteorolojiden çok önemli uyarı

ERZİNCAN’DA 142 KÖY YOLU KAR VE TİPİDEN ULAŞIMA KAPANDI

Erzincan’da etkili olan kar ve tipi dolayısıyla 142 köy yolu ulaşıma kapandı.

Kar ve tipiden Çayırlı’da 30, Kemah’ta 5, Otlukbeli’de 4, Refahiye’de 50, Tercan’da 50, Üzümlü’de 3 olmak üzere toplam 142 köy yolu ulaşıma kapandı.

İl Özel İdaresi 8 greyder, 2 dozer, 10 kepçe, 3 bıçaklı kamyon, 8 ekiple kapanan köy yollarının yeniden ulaşıma açılması için çalışmaları sürdürüyor.

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MUŞ’TA 111 KÖY YOLU ULAŞIMA KAPANDI

Muş’ta etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle 111 köy yolu ulaşıma kapandı.

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Kentte etkisini sürdüren kar, tipi ve soğuk hava hayatı olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor. İl özel idaresi ekipleri, ulaşıma kapanan 111 köy yolunda çalışma başlattı. Ekipler, gece gündüz çalışarak köy yollarını yeniden ulaşıma açmak için faaliyetlerini sürdürüyor.

Son dakika... Kar kalınlığı 7 metreyi buldu Böylesi görülmedi... Meteorolojiden çok önemli uyarı

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesinin görülmesi bekleniyor.

EDİRNE °C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 9°C
Parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ °C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu

TEKİRDAĞ °C, 10°C
Parçalı ve az bulutlu

EGE

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı, kuzeyinin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesinin görülmesi bekleniyor.

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A.KARAHİSAR °C, 10°C
Parçalı bulutlu

DENİZLİ °C, 17°C
Parçalı bulutlu

İZMİR °C, 18°C
Parçalı v e az bulutlu

MUĞLA °C, 14°C
Parçalı v e az bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, sabah saatlerinde iç kesimlerinde kuzey yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

ADANA °C, 16°C
Parçalı bulutlu

ANTALYA °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu

ISPARTA °C, 10°C
Parçalı bulutlu

MERSİN °C, 15°C
Parçalı bulutlu

İÇ ANADOLU

Az bulutlu, doğusunun yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte kuzey ve doğu kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesinin görüleceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 8°C
Az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 10°C
Az bulutlu

KAYSERİ °C, 4°C
Parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 3°C
Az bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

BOLU °C, 8°C
Parçalı ve az bulutlu

DÜZCE °C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu

KASTAMONU °C, 10°C
Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK °C, 11°C
Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı bulutlu, Doğu Karadeniz kıyılarının yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

RİZE °C, 10°C
Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu

SAMSUN °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu

TOKAT °C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu

TRABZON °C, 10°C
Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu

DOĞU ANADOLU

Çok bulutlu, sabah saatlerinde Bitlis, Muş, Iğdır ve Van çevrelerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. Bölgede eğimli yamaçlarda çığ tehlikesi bulunmaktadır.

AĞRI °C, 3°C
Parçalı çok bulutlu

ERZURUM °C, 1°C
Parçalı ve çok bulutlu

MALATYA °C, 7°C
Parçalı bulutlu

VAN °C, 5°C
Çok bulutlu sabah saatlerinde aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların güney kesimlerinin yükseklerinde yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 11°C
Parçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP °C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu

MARDİN °C, 10°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu

ŞANLIURFA °C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu

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#Meteoroloji#Kar#Kar Yağışı

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