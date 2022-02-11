Tüketiciyi bezdirene 7 milyon lira ceza

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TİCARET Bakanlığı bünyesindeki Reklam Kurulu, şubat ayı toplantısında 202 dosyadan 186’sını mevzuata aykırı bularak, 128’ine reklam durdurma; 58’ine ise 6 milyon 923 bin 147 lira idari para cezası uygulanmasına karar verdi. Kurul, 14 dosyanın mevzuata aykırı olmadığına, 2 dosyanın ise ertelenmesine karar verdi. Görüşülen dosyalar içinde ‘Efsane Cuma’, ‘Şahane Cuma’ indirimleri de yer aldı. Söz konusu 55 dosyadan 2 tanesi mevzuata aykırı bulunmazken, 33 tanesi hakkında reklam durdurma cezası, 20 tanesi hakkında toplam 3 milyon 658 bin 448 lira idari para cezası uygulanmasına karar verildi.

BAŞKA YAYINCIDAN PAKET

Kurulun ocak ayı kararlarında ise iletişim hizmetleri alanındaki şikâyetler dikkat çekti. 0850 ve 0212 numaralı hatlardan yapılan aramalara ilişkin şikâyetler değerlendirildi. Bir telekominikasyon şirketi tarafından aranan tüketiciye, mevcut taahhüdü devam ettiği halde, ‘bitti’ bilgisi verilerek başka bir şirketin paketini içeren ortak bir kampanya teklifi sunuldu. Böylece 24 ay taahhütle, aylık 89 TL karşılığında söz konusu paketi ücretsiz izleyebileceği belirtilerek ikna edildi. Ancak tüketici vaadin gerçeği yansıtmadığını anlayınca Reklam Kuruluna şikâyette bulundu. Bir başka tüketiciye de zamlı yayın aboneliğini kabul etmeleri halinde yine başka bir yayıncının paketini içeren ortak kampanya teklif edildi.

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Kurul, yapılan şikâyetleri inceleyerek, bir şirket hakkında 11 bin 429 lira para cezası kesti ve reklamlarınu durdurdu. Kararda, “Söz konusu telekomünikasyon markası ile herhangi bir bağı bulunmadığı gerçeği altında ticari uygulamada bulunan şirket tarafından bu firmanın itibarından haksız biçimde yararlanıldığı ve ismi ile haksız kazanç elde edildiği ve bu durumun haksız rekabete yol açtığı,bu aramaların dürüst rekabet ilkelerine aykırılık teşkil ettiği ve tüketicilerin normal şartlar altında taraf olmayacağı bir işleme taraf olmasına yol açan aldatıcı bir ihtimal doğurması gerekçesiyle haksız ticari uygulama niteliğinde olduğu değerlendirildi” denildi.

‘EN HIZLI’ DURDURMA

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Kurul, reklamlarında ‘en hızlı internet’ algısı oluşturan bir internet sağlayıcısına da ceza verdi. Söz konusu şirketin, bu iddianın ilgili mevzuata göre ispatlanamaması nedeniyle reklamları durduruldu. Başka bir telefon operatörü ve internet sağlayıcısına da reklamlarda sunduğu vaadinin gerçeği yansıtmadığı ve tüketici mağduriyetine yol açtığı gerekçesiyle reklam durdurma cezası verdi.

UYGULAMA ÜZERİNDEN ŞİKÂYET EDİN

YETKİLİLER tüketiciyi rahatsız eden ve yanıltan bu tür telefon aramalarının bir pazarlama yöntemi olduğunu; hizmet sağlayıcılarla pazarlama şirketlerinin abone başına komisyon bedeli karşılığında anlaştıklarını belirtti. Ayrıca, tüketicinin istenmeyen mesaj ve aramalarla ilgili ticaret il müdürlüklerine şikâyette bulunabileceği gibi ‘İleti Yönetim Sistemi’ web sitesi üzerinden bu mesaj ve aramaların durdurulabileceği anımsatıldı. Yetkililer, cep telefonlarına indirilebilen ‘Mobil Tüketici’ uygulaması üzerinden de tüketici şikayetleri ile reklam ve ürün güvenliği şikâyetlerinin kolaylıkla yapılabileceğine dikkat çekti.

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INFLUENCER’A ÖRTÜLÜ REKLAM CEZASI VERİLDİ

İNTERNET içerik üreticisi Duygu Özaslan’a ise İnstagram hesabından yaptığı jean, mont, kozmetik ürünler, vitamin, şampuanları aldığı yerin linklerini paylaşırken, reklam olduğunu belirtmemesi; bazı yerlerde ‘ortaklık’ açıklamasına yer verilse de ilk etapta tüketicinin fark edebileceği biçimde yazılmamış olması; bazı marka tanıtımlarında ise hiç ‘reklam ibaresine’ yer vermeyerek takipçilerini muhtelif markalara yönlendirerek markaların ve ürünlerin örtülü reklamını yaptığı sonucuna vardı. Kurul, bu gerekçelerle Özaslan’a 114 bin lira para ve reklamları durdurma cezası verdi.