Tüketiciyi bezdirene 7 milyon lira ceza

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
BORSADÖVİZALTINVİOP&VARANTANALİZKOBİKRİPTO PARALAR
Hürriyet Arama
Tüketiciyi bezdirene 7 milyon lira cezaTüketiciyi bezdirene 7 milyon lira ceza#Reklam Kurulu
Elon Muskın evlat acısı mahkeme belgelerinde ortaya çıktı: İlk oğlum kollarımda öldüElon Musk'ın evlat acısı mahkeme belgelerinde ortaya çıktı: 'İlk oğlum kollarımda öldü'#Elon Musk
NBAde tarihe geçen takas gecesi 44 milyon dolarlık kontrat elde patladıNBA'de tarihe geçen takas gecesi! 44 milyon dolarlık kontrat elde patladı#Nba
Suikastta üniformalı çete iziSuikastta üniformalı çete izi#Halil Falyalı
Bizim millet sevmez anarşiyi, kaosu falanBizim millet sevmez anarşiyi, kaosu falan#Kemal Kılıçdaroğlu
Elektrikte acil zirveElektrikte acil zirve#Elektrik
Cumhurbaşkanı adaylığında İYİ Parti’de değişiklik varCumhurbaşkanı adaylığında İYİ Parti’de değişiklik var#İYİ Parti
Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde yeni gelişme... Seccad Yeşil tutuklandıMahmutyazıcıoğlu cinayetinde yeni gelişme... Seccad Yeşil tutuklandı#Şafak Mahmutyazıcıoğlu
Cumhurbaşkanı Erdoğan Covid-19u atlattı... Prof. Dr. Topaloğlu: Son iki test negatif çıktıCumhurbaşkanı Erdoğan Covid-19'u atlattı... Prof. Dr. Topaloğlu: Son iki test negatif çıktı#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Beşiktaş çeyrek final biletini penaltılarla kaptıBeşiktaş çeyrek final biletini penaltılarla kaptı!#Beşiktaş
Bakan Koca İkinci doz oranları düşük diyerek uyardı... İlleri tek tek saydıBakan Koca 'İkinci doz oranları düşük' diyerek uyardı... İlleri tek tek saydı#Koronavirüs
Hamdi benim çantacım değil'Hamdi benim çantacım değil'#Selen Görgüzel
Dostça ayrıldılarDostça ayrıldılar#Zeynep Selvili
200 bin TL detayı... Ünlü oyuncu üç ay hapis yatacak200 bin TL detayı... Ünlü oyuncu üç ay hapis yatacak!#Seran Göçer
Çelikten Kılıçdaroğluna fatura tepkisi: CHPnin siyasi iflas ilanıdırÇelik'ten Kılıçdaroğlu'na fatura tepkisi: CHP'nin siyasi iflas ilanıdır#Ömer Çelik
HABERLEREkonomi Haberleri

Tüketiciyi bezdirene 7 milyon lira ceza

#Reklam Kurulu#Ceza#Rahatsızlık
Tüketiciyi bezdirene 7 milyon lira ceza

Reklam Kurulu, tüketicileri 800, 0212, 0216, 0312 gibi hatlardan arayarak rahatsız eden şirketlere ceza kesti. Kurul şubat ayı toplantısında görüşülen 200 dosyadan 186’sını mevzuata aykırı bulurken, bunlardan 128’ine durdurma, 58’inde ise 6 milyon 923 bin 147 lira idari para cezası uygulanmasına karar verildi.

Haberin Devamı

TİCARET Bakanlığı bünyesindeki Reklam Kurulu, şubat ayı toplantısında 202 dosyadan 186’sını mevzuata aykırı bularak, 128’ine reklam durdurma; 58’ine ise 6 milyon 923 bin 147 lira idari para cezası uygulanmasına karar verdi. Kurul, 14 dosyanın mevzuata aykırı olmadığına, 2 dosyanın ise ertelenmesine karar verdi. Görüşülen dosyalar içinde ‘Efsane Cuma’, ‘Şahane Cuma’ indirimleri de yer aldı. Söz konusu 55 dosyadan 2 tanesi mevzuata aykırı bulunmazken, 33 tanesi hakkında reklam durdurma cezası, 20 tanesi hakkında toplam 3 milyon 658 bin 448 lira idari para cezası uygulanmasına karar verildi.

BAŞKA YAYINCIDAN PAKET

Kurulun ocak ayı kararlarında ise iletişim hizmetleri alanındaki şikâyetler dikkat çekti. 0850 ve 0212 numaralı hatlardan yapılan aramalara ilişkin şikâyetler değerlendirildi. Bir telekominikasyon şirketi tarafından aranan tüketiciye, mevcut taahhüdü devam ettiği halde, ‘bitti’ bilgisi verilerek başka bir şirketin paketini içeren ortak bir kampanya teklifi sunuldu. Böylece 24 ay taahhütle, aylık 89 TL karşılığında söz konusu paketi ücretsiz izleyebileceği belirtilerek ikna edildi. Ancak tüketici vaadin gerçeği yansıtmadığını anlayınca Reklam Kuruluna şikâyette bulundu. Bir başka tüketiciye de zamlı yayın aboneliğini kabul etmeleri halinde yine başka bir yayıncının paketini içeren ortak kampanya teklif edildi.

Haberin Devamı

Gözden Kaçmasın

Falyalı cinayetinde ‘Söylemez’ izi çıktıFalyalı cinayetinde ‘Söylemez’ izi çıktıHaberi Görüntüle

Kurul, yapılan şikâyetleri inceleyerek, bir şirket hakkında 11 bin 429 lira para cezası kesti ve reklamlarınu durdurdu. Kararda, “Söz konusu telekomünikasyon markası ile herhangi bir bağı bulunmadığı gerçeği altında ticari uygulamada bulunan şirket tarafından bu firmanın itibarından haksız biçimde yararlanıldığı ve ismi ile haksız kazanç elde edildiği ve bu durumun haksız rekabete yol açtığı,bu aramaların dürüst rekabet ilkelerine aykırılık teşkil ettiği ve tüketicilerin normal şartlar altında taraf olmayacağı bir işleme taraf olmasına yol açan aldatıcı bir ihtimal doğurması gerekçesiyle haksız ticari uygulama niteliğinde olduğu değerlendirildi” denildi.

‘EN HIZLI’ DURDURMA

Haberin Devamı

Kurul, reklamlarında ‘en hızlı internet’ algısı oluşturan bir internet sağlayıcısına da ceza verdi. Söz konusu şirketin, bu iddianın ilgili mevzuata göre ispatlanamaması nedeniyle reklamları durduruldu. Başka bir telefon operatörü ve internet sağlayıcısına da reklamlarda sunduğu vaadinin gerçeği yansıtmadığı ve tüketici mağduriyetine yol açtığı gerekçesiyle reklam durdurma cezası verdi.

UYGULAMA ÜZERİNDEN ŞİKÂYET EDİN

YETKİLİLER tüketiciyi rahatsız eden ve yanıltan bu tür telefon aramalarının bir pazarlama yöntemi olduğunu; hizmet sağlayıcılarla pazarlama şirketlerinin abone başına komisyon bedeli karşılığında anlaştıklarını belirtti. Ayrıca, tüketicinin istenmeyen mesaj ve aramalarla ilgili ticaret il müdürlüklerine şikâyette bulunabileceği gibi ‘İleti Yönetim Sistemi’ web sitesi üzerinden bu mesaj ve aramaların durdurulabileceği anımsatıldı. Yetkililer, cep telefonlarına indirilebilen ‘Mobil Tüketici’ uygulaması üzerinden de tüketici şikayetleri ile reklam ve ürün güvenliği şikâyetlerinin kolaylıkla yapılabileceğine dikkat çekti.

Haberin Devamı

Gözden Kaçmasın

Bizim millet sevmez anarşiyi, kaosu falanBizim millet sevmez anarşiyi, kaosu falanHaberi Görüntüle

INFLUENCER’A ÖRTÜLÜ REKLAM CEZASI VERİLDİ

İNTERNET içerik üreticisi Duygu Özaslan’a ise İnstagram hesabından yaptığı jean, mont, kozmetik ürünler, vitamin, şampuanları aldığı yerin linklerini paylaşırken, reklam olduğunu belirtmemesi; bazı yerlerde ‘ortaklık’ açıklamasına yer verilse de ilk etapta tüketicinin fark edebileceği biçimde yazılmamış olması; bazı marka tanıtımlarında ise hiç ‘reklam ibaresine’ yer vermeyerek takipçilerini muhtelif markalara yönlendirerek markaların ve ürünlerin örtülü reklamını yaptığı sonucuna vardı. Kurul, bu gerekçelerle Özaslan’a 114 bin lira para ve reklamları durdurma cezası verdi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Reklam Kurulu#Ceza#Rahatsızlık

BAKMADAN GEÇME!

“Yaşasın adalet” diyerek adliyeden ayrıldı Erol Köse ile Fulden Köse boşandı...

“Yaşasın adalet” diyerek adliyeden ayrıldı Erol Köse ile Fulden Köse boşandı...

#Erol Köse
Falyalı cinayetinde ‘Söylemez’ izi çıktı

Falyalı cinayetinde ‘Söylemez’ izi çıktı

#Halil Falyalı
Tüketiciyi bezdirene 7 milyon lira ceza

Tüketiciyi bezdirene 7 milyon lira ceza

#Reklam Kurulu

BAKMADAN GEÇME!

“Yaşasın adalet” diyerek adliyeden ayrıldı Erol Köse ile Fulden Köse boşandı...

“Yaşasın adalet” diyerek adliyeden ayrıldı Erol Köse ile Fulden Köse boşandı...

#Erol Köse
Falyalı cinayetinde ‘Söylemez’ izi çıktı

Falyalı cinayetinde ‘Söylemez’ izi çıktı

#Halil Falyalı
Tüketiciyi bezdirene 7 milyon lira ceza

Tüketiciyi bezdirene 7 milyon lira ceza

#Reklam Kurulu