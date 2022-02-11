Bizim millet sevmez anarşiyi, kaosu falan

Bugün benim yazı günüm değil.

Ama kendimi bir konuyu açıklığa kavuşturmak zorunda hissettim.

O yüzden karşınızdayım.

*

Sosyal medya, çarkları insafsızca dönen bir makineye dönüşmüş durumda. En aklı başında insanları bile bir anda trol konumuna düşürüyor bu vahşi makine.

“Olayın doğrusu nedir?” dedirtmiyor. “Aslında ne oldu?” sorusuna asla yüz verdirmiyor. “Gerçekten de böyle mi oldu acaba?” diye hiç merak ettirmiyor.

*

Kim var bu gaddar makinenin arkasında?

Bir ordu var!