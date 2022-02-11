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Haberler>Yazarlar>Ahmet HAKAN>Bizim millet sevmez anarşiyi, kaosu falan
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Ahmet Hakan

Ahmet Hakan

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Bizim millet sevmez anarşiyi, kaosu falan

11 Şubat 2022

Gençliğimde radikal eylemlerden çok hoşlanırdım.

Yumruklar havaya kalktığında heyecanlanırdım.

Herhangi bir korsan gösteri sırasında kendimden geçerdim.

Duvarlara yazı yazmak, yaşama sevinci verirdi bana.

Hep birlikte slogan atmak, hayata bağlardı beni.

Boykot, direniş... En sevdiğim kelimelerdi.

Bizim millet sevmez anarşiyi, kaosu falan

Fakat çok sonra fark ettim ki...

Bizim milletin büyük çoğunluğu, hoşlanmıyor böyle şeylerden.

*

Sağcı olsun, solcu olsun.

Muhafazakâr olsun, liberal olsun.

Yani dünya görüşü ne olursa olsun...

Bizim halkımız...

Anarşi, kaos, başkaldırı, ambargo, direniş, eylem, boykot sevmiyor.

*

Bizim ahali, en ağır eleştirileri yapsa da kurumsal yapının saat gibi tıkır tıkır işlemesini arzu ediyor.

İşleyişe yönelik kural dışı olarak algılanabilecek herhangi bir yaklaşımı görünce de...

Hemen düzenden, intizamdan yana tavrını koyuyor.

*

Halkımızın 12 Eylül’den sonra Kenan Evren Anayasası’na “Evet” demesinin en önemli nedenlerinden biridir bu.

*

“Aman ağzımızın tadı kaçmasın Ali Rıza Bey” repliği, aslında halkımızın genel duygu durumunun bir özetidir.

*

Evet.

Yaşadığım hayat, bana bunları öğretti.

*

Fakat görüyorum ki...

Yaşadığı hayat, bunları CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’na öğretmemiş.

*

Eğer öğretmiş olsaydı...

Bir ana muhalefet lideri olarak “Elektrik faturamı ödemeyeceğim” türünde...

Anarşiyi, kaosu, kargaşayı, düzensizliği, sistemsizliği, intizamsızlığı çağrıştıracak böyle bir çıkış yapmazdı.

Herkes gibi ben de farkındayım:

*

Millet İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı olarak benimsenmesi için Kemal Kılıçdaroğlu’nun...

Dikkat çekici çıkışlar yapması gerekiyor.

*

İyi ama aday olmayı başarmakla iş bitmiyor ki.

Bunun bir de seçilmeyi başarma kısmı var.

Kılıçdaroğlu, dikkat çekici çıkışlar yaparken işin bu kısmını da dikkate alsa iyi eder.

*

İmza: Bir dost.

ÇOK SAYGI DUYDUM BU HAYAT SEÇİMİNE

BAZI meşhurların, dindar bir hayatı seçtikten sonra...

Acayip sekterleştiklerini...

Anlayışsız bir tutum aldıklarını...

Bir anda siyasallaştıklarını...

Geçmişlerine karşı gaddarlaştıklarını...

Hiç gülümsemediklerini...

Bir anda allame kesildiklerini...

Fark edip her zaman şaşırmışımdır.

Bizim millet sevmez anarşiyi, kaosu falan

Meriç Erkan’ın dindar bir hayatı seçtiğini öğrenince...

“Acaba o da böyle mi oldu?” diye merak ettim.

*

İmajını yeni seçtiği hayata uydurmuş, adını bile değiştirmiş. Meriç olan adını Mahmut yapmış.

Eskinin Meriç Bey’i, şimdinin Mahmut Bey’i olmuş ve Yeni Şafak’a bir röportaj vermiş.

*

Baştan sona izledim röportajı.

Ve dedim ki:

İşte budur abi! İşte böyle de değişilir!

*

Röportaj boyunca...

Huzur bulmuş bir hali vardı. Geçmişiyle kavga etmiyordu. Yaşadığı değişimin bireysel olarak etkisinden başka bir şeyle meşgul olmuyordu. Allamelik taslamıyordu. Yüzünde sürekli bir gülümseme vardı. Seçtiği yeni yolla birlikte kendisiyle de barışmış görünüyordu. Kendi macerasını anlatmaya çalışıyordu. Kimseyi yargılayıp yadırgamıyordu.

*

Çok derin bir hürmet duydum bu mütevazı değişime.

CUMHURBAŞKANI’NA TAVSİYE: BU TAKLİTÇİ GENÇLE TANIŞIN

TİKTOK diye deli bir mecra var ya...

İşte o mecrada...

Delikanlının biri harika Erdoğan taklidi yapıyor.

Bizim millet sevmez anarşiyi, kaosu falan

Sadece taklit de değil.

Şahane parodilerle yaptığı taklidi çok güzel bir şekilde süslüyor kerata.

*

Hepsini baştan sona izledim ve çok güldüm.

*

Keşke Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu taklit ustası genci davet edip taklidini yaptırsa...

Ve şifa niyetine Emine Hanım’la birlikte izleyip gülse...

ZAMLARIN NEDENİ CHP DİYENLERE BİR ÇİFT LAF

EĞER AK Parti cenahından herhangi biri...

Televizyonlara falan çıkıp...

“Zamların nedeni CHP’dir” diyorsa...

Bu sözünü hangi bağlama oturtursa oturtsun, bu sözünü hangi mantık düzlemiyle izah etmeye çalışırsa çalışsın...

Yaptığı...

AK Parti karşıtlığından başka bir şey değildir.

*

Hatta bir adım daha atayım:

Bin AK Parti karşıtı, bin eylem yapsa...

Bu kişinin AK Parti’ye yaptığı olumsuz etkinin binde birini bile gerçekleştiremez.

COVID-19’A NEDEN YAKALANMADIM

HAVA değişimlerinde ilk ben hasta olurum. Azıcık cereyanda kalsam sırtım tutulur. Rüzgâr biraz sert esse sesim kısılır. Grip mevsimi başlamadan ben grip olurum. Biri yanımda hapşırsa anında nezle olurum.

*

Benim gibi nanemolla birinin...

Dünyayı kasıp kavuran şu COVID-19 illetine yakalanmaması, İsveçli biliminsanlarının üzerinde durması gereken bir vakadır.

*

Her türlü illet, ilk beni bulurken COVID-19 neden hâlâ beni bulmadı?

*

Kan grubumdan mıdır? Asosyal kişiliğimden midir? Kapalı alanlarda üç dakikadan fazla kalmama prensibini geliştirmemden midir? Nedir? Ne iştir?

*

Neyse... Neyse...

Daha fazla uzatmayayım.

Uzatırsam çağırmış olacağım.

Bizim millet sevmez anarşiyi, kaosu falan

SON GÜNLERDE

Sürekli Nazi bayraklarıyla donatılmış İkinci Dünya Savaşı filmlerine takılıyorum.

Fazlasıyla janjanlı, yeterince alengirli, sürpriz renkli maskelerin peşine düşmüş durumdayım.

Yaylı gelir taşlıktan/Dingil çıktı başlıktan” türküsü dilime dolandı, bu kâbustan kurtulamıyorum.

Balıkçı Kahraman’da kalkan balığı yeme hevesine kapıldım ama acayip tırsıyorum.

X

Edip Cansever’in ‘Masa’ şiirini Macron’a uyarladım

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

10 Şubat 2022
Önce gelin büyük şairimiz Edip Cansever’in o enfes “Masa da Masaymış Ha” şiirini okuyalım:

MASA DA MASAYMIŞ HA

Adam yaşama sevinci içinde

Masaya anahtarlarını koydu

Bakır kâseye çiçekleri koydu

Sütünü yumurtasını koydu

Pencereden gelen ışığı koydu

Bisiklet sesini çıkrık sesini

Ekmeğin havanın yumuşaklığını koydu

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Elektrik, fatura, gaz, kuru fasulye, Turgay Güler

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

9 Şubat 2022
Bugün benim yazı günüm değil.

Ama kendimi bir konuyu açıklığa kavuşturmak zorunda hissettim.

O yüzden karşınızdayım.

*

Sosyal medya, çarkları insafsızca dönen bir makineye dönüşmüş durumda. En aklı başında insanları bile bir anda trol konumuna düşürüyor bu vahşi makine.

“Olayın doğrusu nedir?” dedirtmiyor. “Aslında ne oldu?” sorusuna asla yüz verdirmiyor. “Gerçekten de böyle mi oldu acaba?” diye hiç merak ettirmiyor.

*

Kim var bu gaddar makinenin arkasında?

Bir ordu var!

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Kurban olayım başkanım, aman ha

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

8 Şubat 2022
İstanbul’da fırtına ve yağış alarmı verilmiş.

İstanbul Büyükşehir Belediye Sözcüsü Murat Ongun da bunu hatırlatan bir paylaşım yapmış.

*

Paylaşımın altına yazılanlar arasında biri dikkatimi çekti.

*

Şöyle deniyor:

*

“Kurban olayım başkanım. Bu sefer de bir arıza çıkarma. Bizi şunların diline düşürme.”

Kutuplaştırıcı siyasetin içine düştüğü durumu bundan daha iyi gösteren bir örnek olmaz, olamaz.

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Birleştirici misin kutuplaştırıcı mısın

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

7 Şubat 2022
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın korona olmasının ardından bütün siyasi parti liderleri çok nazik geçmiş olsun mesajları yayınladılar.

Erdoğan da tüm liderlere ayrımsız tek tek teşekkür mesajları gönderdi.

*

Birleştirici bir kişilik...

Bu tabloya bakarak...

Şöyle şeyler der:

- Ne güzel bir tablo bu!

- Aman nazar değmesin!

-

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Ana muhalefet partisi: Elektrik faturaları

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

6 Şubat 2022
Türkiye’de epey zamandır hayat pahalılığı ve ekonomideki sorunlar için...

“En etkili muhalefet partisi” nitelemesi yapılıyordu.

*

Son zamanlarda ise konu biraz daha özelleşti ve şu duruma geldi:

*

Ana muhalefet partisi: Elektrik faturaları.

*

Nereye gitsem, kiminle konuşsam...

Gündem hep elektrik faturaları.

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Davutoğlu’na yanıt: Al sana çizgi değişimi

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

5 Şubat 2022
Katıldığı bir televizyon programında Ahmet Davutoğlu’na...

Ahmet Hakan’ın sizin hakkınızda şöyle şöyle eleştirileri var” diye sorulmuş.

O da buna cevap verirken...

“Ahmet Hakan’ın gazetecilik hayatındaki çizgi değişimleri...” falan diye başlayan bir cümle kurmuş.

*

Ahmet Davutoğlu, madem sözü çizgi değişimlerine getirdi.


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Türk tezi

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

4 Şubat 2022
Ukrayna krizinde Türk tezi nedir?

Kiev seyahatinde bu sorunun yanıtını aradım.

*

Seyahate katılan bazı yetkililerle görüştüm.

Cevabını aradığım soru şuydu:

Ne olursa Türkiye açısından iyi bir sonuç olur?

*

Üç aşamalı bir beklenti var Türk tarafında:

Birinci aşama:

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Amerikan desteği siyasette işe yarar mı?

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

3 Şubat 2022
Rahmetli Taylan abimiz, çok sıkı Demirelciydi.

Ta 70’lerden beri.

Vefası da büyüktü.

Demirel ölene kadar Demirelci kaldı.

*

Taylan abi, siyasi sohbetler sırasında genellikle suskun kalırdı.

Ancak sohbetin en hararetli anında...

Konuyla ilgisi olsun olmasın...

Şöyle derdi:

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Toplumun yüzde kaçı aşırı fanatiktir acaba?

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

1 Şubat 2022
Aşırı fanatiklerin ortak özellikleri şunlar:

- Sesleri çok çıkar.

- Fanatizmden beslenirler.

- En küçük bir diyalog çabası karşısında bile çılgına dönerler.

- Sağduyulu yaklaşımın düşmanıdırlar.

- Cepheleşmenin körüklendiği anlar, en sevdikleri anlardır.

- Kimsenin kimseyi dinlemediği bir ortamdan acayip zevk alırlar.

- İyiye iyi, kötüye köt ü demezler.

- Kendi taraflarına yönelik en küçük bir eleştiriyi bile düşmanlık sayarlar.

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Oldukları gibi görünmeyenler göründükleri gibi olmayanlar

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

31 Ocak 2022
Sosyal medyanın insanı riyakâr yapan bir tarafı var.

Bir bakıyorsun:

*

Günlük hayatta acayip mülayim takılan bir kişilik, sosyal medyada en sert adam pozlarına bürünüp babalandıkça babalanıyor.

*

Bir bakıyorsun:

*

Günlük hayatında bir kez bile racon kesmemiş bir zat, sosyal medyada racon üstüne racon kesiyor.

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Vallahi öğrenemeyecek billahi öğrenemeyecek

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

30 Ocak 2022
CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun iki açıklaması var önümde.

 

Bu iki açıklamada ne dediğine şöyle bir bakalım:

*

BİRİNCİ AÇIKLAMA:

*

Adayımız popüler biri olmayacak.

*

İKİNCİ AÇIKLAMA:

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‘Dostlar, özür dilerim’ dese ne güzel olur

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

29 Ocak 2022
Ben Ekrem İmamoğlu’nun yerinde olsam...

Balıkçı olayı konusunda uzun süre sessiz kalarak yanılmalarına vesile olduğum tüm dostlarımdan özür dilerim.

*

Özellikle de isimlerini vererek.

*

- Mesela Seyit Torun’dan...

- Mesela Barış Yarkadaş’tan...

- Mesela Fazıl Say’dan...

- Mesela

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Geri adımların en güzelidir bu

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

28 Ocak 2022
Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçen akşam NTV yayınında yaptığı açıklamada tam olarak şunları söyledi:

“Benim hitabımın muhatabı Sezen Aksu değildir. Sezen Aksu Türk müziğinin önemli bir ismidir. Şarkılarıyla milletimizin duygularına tercüman olmuş bir sanatçımızdır.”

*

Bunun adı geri adımsa...

Ne şahane bir geri adımdır bu!

*

Bunun adı durumu açıklığa kavuşturmaksa...

Ne güzel bir açıklığa kavuşturmadır bu!

*

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Neden en başta “Evet, balıkçıdaydım” demedi

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

27 Ocak 2022
İstanbul’un kara teslim olduğu dakikalarda...

Ekrem İmamoğlu’nun balıkçıda olduğu iddiaları havada uçuşmaya başladı.

*

İddialar havada uçuşmaya başladığı andan itibaren...

Ekrem İmamoğlu, sırasıyla şu üç şeyi yaptı:

*

BİR: Önce olayı sakladı. Ortaya çıkan fotoğraflara rağmen olayı görmezden geldi. Sustu. Konuya açıklık getirmedi. Konunun kapanmasını bekledi. Geçsin gitsin istedi. Hiçbir açıklama yapmadı.

*

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Umuttan mı? Umutsuzluktan mı?

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

25 Ocak 2022
Muhalif kesimlerde bir üslup sertleşmesi gözlemleniyor.

Bazen işin aleni hakaretlere vardırıldığı görülüyor.

Hakaretleri kınamaktan kaçınıldığına dair izlenimler ortaya çıkıyor.

*

İyi ama neden böyle oluyor?

*

Cevap:

Ya umuttan böyle oluyor ya da umutsuzluktan.

*

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Sedef Kabaş olayında Kılıçdaroğlu ve Akşener iki şey söyleyebilirdi

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

24 Ocak 2022
Hem CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu hem de İYİ Parti Lideri Meral Akşener...

Sedef Kabaş’a tam destek verdiler.

*

“Ne var canım? Ne demiş ki? Atasözü söylemiş?” falan diyerek verdiler bu desteği.

“Sedef Kabaş Yalnız Değildir” sloganını paylaşmayı da ihmal etmediler.

*

Oysa... Oysa...

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Dört başı mamur bir seviyesizlik

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

22 Ocak 2022
Sedef Kabaş ne dedi?

Tele1 adlı televizyon kanalında konuşan Sedef Kabaş’ın söyledikleri tam olarak şu: 

*

“Şuna inanıyorum ki Recep Tayyip Erdoğan dönüp şöyle siyasi hayatına baksa... Kendisine bu toplum, bu halk, bu ülke çok şans verdi. Çok iyi makamlara getirdi, çok destek verdi, çok oy verdi, çok paye verdi. Çok meşhur bir söz vardır, taçlanan baş akıllanır diye. Ama görüyoruz ki gerçek değil. Ya da tam tersi bir söz vardır. Hadi onu söylemeyeyim, büyükbaş hayvan diyeyim. Büyükbaş hayvan, bir saraya girdiği zaman o kral olmaz, o saray ahır olur.”

*

Görüyorsunuz değil mi ülkenin Cumhurbaşkanı’na televizyon ekranında edilen hakaretleri.

*

Bağlamına bakıyoruz sözlerinin... Gördüğümüz şu:

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Küçük felaket: Davutoğlu ile müttefik olmak

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

22 Ocak 2022
Ahmet Davutoğlu’nun şu türden ontolojik özellikleri vardır:

- Kendisine verileni, kendisinin aldığını zanneder.

*

- Yüzde 0.5 ile yüzde 25’in eşit olduğunu düşünür.



*

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Yemişim Swap’ını

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

21 Ocak 2022
Televizyon yayınlarını denetleyen kurumsal yapımızın...

Muhalif bir kanalın haberlerine yönelik...

Denetim iştahını sürekli kabarık tutmasını, hep zinde bir tutum almasını, devamlı kontrol altında tutmasını normal karşılamak...

Tabii ki mümkün değil.

*

Ama ağalar, beyler...

Elinizi vicdanınıza koyun da söyleyin:

*

Böyle bir anormallik var diye...

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