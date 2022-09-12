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Son dakika: Bakan Özer'den önemli açıklamalar

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#Mahmut Özer#Ahmet Hakan#Öğrenci
Son dakika: Bakan Özerden önemli açıklamalar
Oluşturulma Tarihi: Eylül 12, 2022 20:33

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, CNN Türk'te Ahmet Hakan'ın sorularını cevaplıyor.

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İşte Bakan Özer'in açıklamalarından satır başları:

"TÜM ÖĞRENCİLERİMİZE YARDIMCI KAYNAK KİTAPLARI SAĞLADIK"

Hazırlıklara çok erken başladık. Cumhuriyet'in 100. yılına girerken tüm öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz sorunsuz bir dönem geçirsin istedik. Bu sene bir yenilik yaptık. Yardımcı kaynak problem vardı. Tüm öğrencilerimize ücretsiz şekilde yardımcı kaynak kitapları sağlıyoruz. 2022-2023 eğitim öğretim döneminde sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla, okul kitaplarının haricinde yardımcı kaynak kitaplarını da ücretsiz vermeye başladık.

"OKULLARA İLK KEZ DOĞRUDAN BÜTÇE GİTTİ"

Sessiz bir devrim oldu, ilk defa Milli Eğitim Bakanlığı tüm okullara bütçe gönderdi. Temizlik, onarım gibi ihtiyaçları karşılamaları için velilerden bağış toplanmaması için. Türkiye'de bütçe gönderilmemiş tek bir okul kalmadı. il ve ilçelerden kestik, doğrudan okullara gönderiyoruz bütçeleri. Daha önceleri il ve ilçe müdürlükleri belirliyordu okulları. 3 milyar 750 milyon TL bütçe gönderildi. Nereye kullanıldı, hangi harcama kalemine kullanıldı bunları inceliyoruz. Asıl olan şey iyileştirme kültürüdür. Sürdürülebilir iyileştirme türünü hayatımıza monte etmeliyiz.

"1 YILDA 3 MİLYARLIK PROJEYİ TAMAMLADIK"

4 bin 256 okulun depreme dayanıklılıklarını, güçlendirilmesini ve onarımını yaptık. Temel eğitimde 10 bin okul projesini tamamladık. 1 yılda 3 milyarlık bir projeyi tamamladık.

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#Mahmut Özer#Ahmet Hakan#Öğrenci

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