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Bakan Nebati: Üretip, istihdam yaratarak yola devam edeceğiz

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#Nureddin Nebati#İşsizlik#Ekonomi
Bakan Nebati: Üretip, istihdam yaratarak yola devam edeceğiz
Oluşturulma Tarihi: Eylül 12, 2022 15:01

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati "Attığımız her adımla daha fazla üretimi, daha yüksek istihdamı önceliyoruz. Ekonomimizi durgunluğa sürükleyerek değil, üretip istihdam yaratarak yola devam edeceğiz. Yatırımı ve istihdamı destekleyen, teşvik eden adımlarımız sürecektir" dedi.

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Bakan Nebati'nin açıklamaları şöyle:

Dünyada pek çok ülke ekonomisinin resesyon riskiyle karşı karşıya kaldığı bir dönemde ülkemiz, Türkiye Ekonomi Modeli ile hızla büyüyor ve istihdam yaratıyor. Yatırım, üretim, istihdam ve ihracat odaklı büyüme politikamızla işsizliği azaltmaya kararlılıkla devam ediyoruz.

Mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı 2022 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre 0,3 puan azalarak yüzde 10,1 seviyesinde gerçekleşmiştir. Geride kalan 2 yılda işsizlik oranındaki düşüş 4 puanı aşmış durumda.

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Mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı ve işsiz sayısı 15-24 yaş grubunda 2022 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre 0,8 puan azaldı.

Orta Vadeli Program’da yer alan yıllık ortalama 890 bin kişilik istihdam artışı ve tek haneli işsizlik oranı hedefimize emin adımlarla ilerliyoruz.

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Attığımız her adımla daha fazla üretimi, daha yüksek istihdamı önceliyoruz. Ekonomimizi durgunluğa sürükleyerek değil, üretip istihdam yaratarak yola devam edeceğiz. Yatırımı ve istihdamı destekleyen, teşvik eden adımlarımız sürecektir.

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#Nureddin Nebati#İşsizlik#Ekonomi

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