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Bakan Nebati'den sosyal konut mesajı

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#Nureddin Nebati#Sosyal Konut#İnşaat
Bakan Nebatiden sosyal konut mesajı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 12, 2022 13:06

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesine ilişkin detayları paylaştı. Bakan Nebati "Ekonomimizde itici güç olacak bu büyük proje, tüm Türkiye'ye hayırlı uğurlu olsun" dedi.

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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanacak olan Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesine ilişkin açıklamada bulundu.

Sosyal medya platformu Twitter üzerinden açıklamada bulunan Bakan Nebati "Hazine’nin sosyal amaçlı bu dev yatırımının ayrıca, çarpan etkisiyle, 1,5 trilyon lirayı aşan bir ekonomik değer yaratacağını öngörüyoruz. Bu dev proje ile en az 100 bin yeni istihdam oluşturacak, 250’den fazla alt sektörün, sanayinin ve ticaretin çarklarını hızlandıracağız" dedi.

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Nebati ayrıca "Emeklilerimiz, işçilerimiz, öğrencilerimiz, şehit yakınlarımız, gazilerimiz ve engelli vatandaşlarımız için büyük ölçekli bir bütçe ayırdık, toplam 250 bin konut inşa edeceğiz. Böylece, Hazine’nin desteğiyle 1 milyondan fazla vatandaşımızı güvenli konutlara taşıyacağız" ifadesini kullandı.

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Bakan Nebati'nin açıklamaları şöyle:

Ekonomi politikamızın hedefi sadece büyüme değil. Temel amacımız, ekonomik büyümenin yaratacağı refahı toplumun tüm kesimlerine yaymak.

Vatandaşlarımızı ev sahibi yapmak için Türkiye tarihinin en büyük sosyal konut projesini Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız ile birlikte başlatıyoruz.

Emeklilerimiz, işçilerimiz, öğrencilerimiz, şehit yakınlarımız, gazilerimiz ve engelli vatandaşlarımız için büyük ölçekli bir bütçe ayırdık, toplam 250 bin konut inşa edeceğiz. Böylece, Hazine’nin desteğiyle 1 milyondan fazla vatandaşımızı güvenli konutlara taşıyacağız.

Hazine’nin sosyal amaçlı bu dev yatırımının ayrıca, çarpan etkisiyle, 1,5 trilyon lirayı aşan bir ekonomik değer yaratacağını öngörüyoruz. Bu dev proje ile en az 100 bin yeni istihdam oluşturacak, 250’den fazla alt sektörün, sanayinin ve ticaretin çarklarını hızlandıracağız.

Ekonomimizde itici güç olacak bu büyük proje, tüm Türkiye'ye hayırlı uğurlu olsun.

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