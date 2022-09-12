Yeni eğitim-öğretim yılı başladı! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Geleceğimizi tarihinden gurur duyan gençlere emanet etmek istiyoruz

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İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları:

Yeni eğitim ve öğretim yılının ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Arif Nihat Asya, yüreklerde fırtınalar estiren şiirleriyle edebiyat hayatımızda silinmez izler bırakmıştır. Vatansever bir öğretmen olan Arif Nihat Asya binlerce öğrenci yetiştirmiş, iyi insan olmayı öğretmiştir. Şairimizi bir kez daha rahmetle yad ediyoruz. Adını taşıyan bu lisemizde Türkiye'nin ilmi, akademik, sanat hayatına eşsiz katkılar yapan inanıyorum ki nice değerimiz çıkacaktır. Büyük ve güçlü Türkiye'nin mimarları inşallah bu sınıflarda yetişecektir. Şu anda karşımda duran gözleri ışıl ışıl evlatlarımızın her birinin ailelerine, ülkelerine hayırlı evlatlar olmalarını diliyorum. Türkiye'nin dört bir yanındaki eğitim neferlerimizin tamamına ülkem ve milletim için bir kez daha teşekkür ediyorum. Bu vesileyle Necmettin ve Aybüke Yalçın gibi gencecik yaşta terör örgütleri tarafından bizden koparılan şehit öğretmenlerimizi rahmetle anıyorum.

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Bundan 20 yıl önce göreve geldiğimizde ülkemizi üzerinde yükselteceğimiz dört sütunun ilkini eğitim olarak belirlemiştik. Eğitim olan önceliğimizden asla taviz vermedik.Her yıl bütçeden en büyük payı eğitime ayırdık. Derslik sayımızı ikiye katlayıp kalabalık sınıf sorununu çözdük. Biz bir hafta, 10 gün kırtasiye dükkanlarının önünde sıraya girerdik, kitap defter alabilmek için. imdi yardımcı kaynakları da öğrencilerimize ücretsiz olarak sunuyoruz. Kız çocuklarının okullaşmaları için özel gayret gösterdik. Kız çocuklarının okullaşma oranı bugün yüzde 90'lara ulaşmıştır. Köy okullarını daha modern bir anlayışla yeniden hayata kazandırıyoruz. Ağustos'tan bu yana 1000'den fazla Köy Yaşam Merkezi'ni faaliyete geçirdik, inşallah bu rakamı en kısa sürede 1500'e çıkaracağız.

BUNUN ADI TEKNOFEST KUŞAĞI

Zihni ve kalbi boş avare bir gençlik değil ilim, fikir ve erdem sahibi bir gençlik istiyoruz. Geleceğimizi kendi devletine kinle, nefretle, öfkeyle bakan değil tarihinden gurur duyan gençlere emanet etmek istiyoruz. Bunun adı TEKNOFEST kuşağıdır. Artık kendi ihtiyaçlarını idame ettirecek nüfusu dahi bulamayan Batı'nın bugün yaşadığı krize gelecekte biz de düşmemek için çocuklarımızı sıkı sıkıya sahip çıkarak yetiştirmek zorundayız. Öğretmenlerimiz, sizlerin ve velilerin desteğiyle TEKNOFEST kuşağını en iyi şekilde yetiştireceğimize inanıyorum. Gençlerimizin küresel düzeyde sergiledikleri başarılar doğru istikamette gittiğimizin göstergesidir. Güzel ülkemizin umudu sizlersiniz. Sizler devletimizin ve milletimizin de gözbebeğisiniz. Sizlerin daha iyi eğitim alması için bütün imkanlarımızı seferber ediyoruz. Güçlü bir gelecek için geçmişinizi iyi öğrenmelisiniz. Türkiye artık gençlerini tehdit olarak gören eski Türkiye değil. Bugün gençlerine değer veren bir Cumhurbaşkanı'na, bir devlete sahipsiniz. Size binlerce yıllık tarihinizi unutturmaya çalışan köksüzlere lütfen kulak asmayın. Şanlı tarihinizle gurur duyun, zaferlerinizle, kültürünüzle her zaman iftihar edin. Büyüklere saygı göstermek, küçüklere şefkatle davranmak bizim kültürümüzün temel düsturlarıdır. Sosyal medyanın sizi gerçeklerden kopuk sahte bir evrene hapsetmesine izin vermeyin. Aile fertlerinizle yapacağınız tatlı bir sohbetin yerini hiçbir bilgisayar dolduramaz.

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Oku, düşün, uygula, neticelendir. Okudukça ufkunuzun sınırlarının daha da genişlediğini göreceksiniz. Düşündükçe faydalı fikirler geliştireceksiniz. Eğitim öğretim tarihimizin en büyük yatırımını yapıyoruz. Eğitimli, inançlı, çalışkan gençlerimizden aldığımız güçle devletimizi 3 kıta, 7 iklimde söz sahibi yapacak hamlelere girişiyoruz. Ülkemizi uzay yarışının önde gelen aktörlerinden biri haline getirecek atılımlarla yönetiyoruz.

BAKAN ÖZER'DEN YENİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI AÇILIŞINDA ÖNEMLİ MESAJLAR

Törende ilk olarak Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer konuştu. Özer, "Hepinizin malumu olduğu üzere son 20 yıl çok nadide bir döneme tekabül etmektedir. Devasa yatırımların yapıldığı bir dönemdir. Okul öncesi okullaşma oranı yüzde 93’lere ulaşmıştır. Eğitimde devasa seferberlik için 300 binlik dersliklerimizin sayısı 850 bine çıktı. 2000’li yıllardan önce eğitimin önüne konmuş tüm anti demokratik uygulamalar kaldırıldı. Kız çocuklarımız, kadınlarımız yüksek öğretime ulaşamıyordu. Bir kısmı kendi ülkelerini terk ederek eğitim almak zorunda kaldı. Bugün beyin göçü ile ilgili konuşanlar bugün konuşmadı. Vesayet odakları imam hatip mezunu çocukların kaymakam, vali olmalarını hazmedemediler. 17 Haziran’da eğitim-öğretim sistemini tamamladıktan sonra seferberlik ilan ettik, ders kitaplarını ücretsiz olarak teslim etmek için de çalışmalarımızı yaptık. Yardımcı kaynak problemini de çözdük. Tüm öğrencilerimizin sırasına 130 milyon yardımcı kaynağı da sunduk. İlk kez eğitim sistemindeki tüm okullarına bütçe gönderdik. İstedik ki okullarımız donatımlarını hiç kimseye ihtiyaç duymadan karşılasın, 3 milyar 750 milyonluk bütçe gönderdik" dedi.