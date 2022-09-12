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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sancaktepe’de öğretmenler ve öğrencilerle sohbet etti

Güncelleme Tarihi:

#İstanbul#Sancaktepe#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Oluşturulma Tarihi: Eylül 12, 2022 17:31

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sancaktepe’de Arif Nihat Asya Anadolu Lisesi'nde düzenlenen 2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılı Açılış Programı'na katılan vatandaşlarla bir araya gelerek sohbet etti. Okul dışarısında bekleyen vatandaşlarla bir süre sohbet ettikten sonra okul içerisine girerek öğretmenlerle ve öğrencilerle de konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, öğrencilere nasihatlerde bulundu.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sancaktepe’de Arif Nihat Asya Anadolu Lisesi'nde düzenlenen 2022-2023 Eğitim ve Öğretim Yılı Açılış Programı'na katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sancaktepe’de öğretmenler ve öğrencilerle sohbet etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, programa katılım sağlayan okul önündeki vatandaşların yanına giderek kendileri ile bire süre sohbet etti. Vatandaşlar Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sevgi gösterisinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sancaktepe’de öğretmenler ve öğrencilerle sohbet etti

Bir vatandaş Cumhurbaşkanı Erdoğan’a seslenerek, “İnşallah 2023’de senle beraber yeniden yükselecek bu millet Allah’ın izniyle. Ezan dinmesin, bayrak inmesin, aydınlık yarınlarımız kararmasın diye yürüdüğün yolları, yolların en güzeli Resulullah’ın yolunda canımızı vermeye hazırız. Seni milli ve manevi olduğun için sevmiyorlar” şeklinde konuştu.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sancaktepe’de öğretmenler ve öğrencilerle sohbet etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra okulun içerisine girerek öğretmenlerle ve öğrencilerle bir araya geldi. Bir öğretmene sınıfta kaç öğrenci olduğunu soran Cumhurbaşkanı Erdoğan, öğretmenin 25 öğrenci olduğunu söylemesi üzerine kendi okul döneminde sınıfında 75 öğrenci olduğunu belirterek, “aynı dönemlerde 100 kişinin olduğu okullar da vardı” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sancaktepe’de öğretmenler ve öğrencilerle sohbet etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan öğrencilere nasihatlerde de bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sancaktepe’de öğretmenler ve öğrencilerle sohbet etti

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#İstanbul#Sancaktepe#Cumhurbaşkanı Erdoğan

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