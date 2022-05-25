Son dakika: Fahiş kira artışları... Bakan Kurum: Fırsatçılara müsaade etmeyeceğiz

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A Haber canlı yayınına katılan Bakan Kurum'un konuşmasından satır başları şöyle:



* Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'ne 145 bin 300 ağaç dikilecek. Birisi Kuzey Güney yönünde diğeri denize paralel olan. Biz 8 buçuk milyon metre karelik alanın 5 milyonluk alanına Millet Bahçesi yapacağız.

* Bu pisti içindeki tüm değerleri kullanarak 7'den 70'e tüm vatandaşlarımızın huzurlu bir yaşam geçireceği Millet Bahçemizi İstanbul'umuza armağan edeceğiz.

* Buradaki bütün binalar korunacak. Kültür merkezi ulusal ve uluslararası fuarlar kütüphaneler olacak. Buradaki bütün yapıları koruyacağız. İstanbul'un merkezinde Türkiye'nin ilk havalimanının korunduğu, bu pistin afet alanında hizmet vereceği aynı zamanda toplanma alanı olacak. Havalimanının kaldırılmasının ardından trafik yüzde 30-40 azaldı.

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KILIÇDAROĞLU'NUN İDDİALARI



* İşte dün yurt dışına kaçacaklarmış. Bular akşam düşünüyorlar nasıl bir iftira atsak da milleti boş işlere meşgul etsek.



* "Bu ülkede darbe olsa, tankın önüne ilk önce ben yatarım" diyordu ya kendisi. 15 Temmuz'da niye yatmadı peki? Bir açıklasanıza. Bu söylemleri hayretle izliyorum.

* Yaptığımız havalimanı 'olmaz', Osmangazi Köprüsü 'olmaz', millet bahçesi 'olmaz', şehir hastanesi yapıyorsunuz 'olmaz'. İnanın bunlar neye 'olmaz' dediklerini de bilmiyorlar.

* Bunların zihniyeti köhneleşmiş bir zihniyet. Bu 6'lı masa var ya. 6'lı masanın etrafında köşe kapmaca oynuyorlar. Atatürk adı üzerinden istismarlarla, inançlarımız üzerinden yanlış, yalan söylemlerle süreci baltalamaya yönelik siyaset güdüyorlar.

* Katarlılar buradaki yeşil alanı alıp ne yapacak. Hiçbir geliri olmayan, tamamen sosyal. Bunu neden alsınlar ya. Akla ziyan senaryolar üretiyorlar, tabii algı peşinde koştukları için yapıyorlar.

MUHALEFETE ELEŞTİRİ

* Günü kurtarma, ikbal, kendi aralarında anlaşamıyorlar. Kendi söylemlerine de ters düşüyorlar. Sayın Kılıçdaroğlu 2018'de "Burayı park-bahçe yapacağım" diye açıklıyor. Ardından diyor ki "Ben orayı yaptırmam, yıktırmam". Öteki diyor ki "Bana sordunuz mu?" Sen güzelim Haliç'te en güzel arıtma tesisini iptal ederken, doğal sit alanlarındaki kaçak yapılara ses çıkarmazken bize sordun mu ya? Bize danıştın mı?

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MİLLET BAHÇESİ'NİN MALİYETİ NE KADAR?

* İlk etapta yaptığımız alanın maliyeti 2 milyar 175 milyon TL. TOKİ Başkanlığımız ihalesini yaptı. Sayıştay denetimine tabii bir kuruluştur TOKİ. TOKİ denetime tabii değilmiş. O zaman KİT komisyonunda Meclis'te hesap veren hangi TOKİ?

* Cumhuriyet tarihinin en çok ağaç diken iktidarı biziz. Avrupa'da 1. dünyada 5'inciyiz. Nerede bir çevre projesi varsa o projenin peşinden koşuyoruz. İstanbul'da sadece 13 millet bahçesi bitirdik.

KONUT VE KİRA ARTIŞLARI

* Tüm dünyanın yaşadığı bir enflasyon ve tedarik problemini hepimiz görüyoruz. Dünyanın en gelişmiş ülkeleri tarihlerinde görüşmemiş enflasyonları görüyorlar. Yurt dışında Hollanda'da, Almanya'da, Fransa'da gerek konut gerek gayrimenkul satışıyla alakalı, kira değerleriyle alakalı problemler yaşıyorlar.

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* Biz Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde dünyaya örnek olacak projeler yürütüyoruz. Devlet olarak Cumhurbaşkanımız süreçle ilgili tüm desteklerin yapılması talimatını veriyor. Tüm bakanlıklarımız konularıyla ilgili yapılması gereken tüm iş ve işlemleri yürütüyor.

* Her konuda milletimizin yanındayız. Olmaya da devam edeceğiz. Pandemi ile birlikte konut arzında yaşanan sıkıntıları da takip ettik. 2 sene önceye döndüğümüzde o zamanki Hazine ve Maliye Bakanımız Berat Albayrak'la birlikte Cumhuriyet tarihimizin en büyük kampanyasını yaptık vatandaşımız mülk edinsin diye. Satış rekorları kırdık. Stokların tamamını da eritmiş olduk.

* Gelinen süreçte tedarik zincirinde ciddi problem var. Biz ihracat rekorları kırıyoruz. Ancak Avrupa ülkelerinde, diğer dünya ülkelerinde bu üretime devam edemiyorlar. Rusya-Ukrayna kriziyle birlikte tüm dünyaya örnek olacak bir tutum sergiliyoruz. Bu süreçte yaşanan tedarik sürecinin bozulmasıyla birlikte üretimde durağanlık oluştu. Yeni konut yapılma noktasında yavaşlama oldu. Biz orada devreye girdik.

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"TOKİ'NİN ÜRETİMİNİ YÜZDE 8'DEN YÜZDE 14'E ÇIKARDIK"

* Bugüne kadar 3 milyon konutu, bunu 4'le çarpsanız, 12 milyon vatandaşımızın can ve mal güvenliğini garanti altına aldık. Adalet Bakanımız "Ben ilk evimi TOKİ'den aldım" dedi. "Taksitle evimi aldım" dedi. Biz bu süreçte yaşanan sıkıntıyı gördük. Biz TOKİ'nin üretimini yüzde 8'den yüzde 14'e çıkardı. 84'te kurulan TOKİ 2002'ye kadar tüm süreçte 45 bin, 50 bin civarında konut yapmış. Biz 2002'de almışız 1 milyon 132 bin konut yapmışız.

* Sosyal konutlarla alakalı Ağustos ayında büyük bir rakamı Cumhurbaşkanımız paylaşacak. Gençler ve üreticiler için istihdam oluşturacak alanları yapacağız. Bunu yapmaya devam edeceğiz. Alt gelir grubunun av sahibi olması için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz.

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* Türkiye genelinde kentsel dönüşüm seferberliği için projemiz sahada devame diyor. Konut alımıyla ilgili bir projeyi daha çalışıyoruz. Konut kredileri ve konutunu satmayan firmaya verilecek desteklerin dışında yerel yönetimlerle Hazine Maliye Bakanlığı'mızla çalışıyoruz.

FAHİŞ KİRALARA KARŞI HANGİ ADIMLAR ATILACAK?

* Kira konusuna geldiğimizde 85 milyon evlerde oturuyor. Türkiye'de kira kontratının yapılması belli. Raic bedeller belli. Kira güncellemesini 5 yılda bir yapabilirsiniz. Kira zammı açıklanan TÜFE bedelidir. Kanun böyle söylüyor. Bunun dışındaki sözleşmeler kanuna aykırıdır.

* 5 yıl sonra güncellemeyi piyasa rayiçini dikkate alarak yapabilrsiniz. Bunun dışında güncelleme yapamazsınız. Kira artış oranını yüzde 35 olarak devletimiz açıkladı. Tavan fiyat budur. Artış söz konusu olamaz. Varsa vatandaşımız hukuki süreç başlatmaya hakkı vardır.

* Olası artışlarla alakalı piyasada bazı fırdatçılar var. 35 yapması gerekirken yüzde 50 yüzde 100 yapıyor. Hakkı olamayan artışları konu ediyorlar. Bu noktada biz takibini ilgili bakanlıklar yapıyor. Vatandaşlarımız bakanlıklara şikayetlerini iletebilirler.

"FIRSATÇILARA MÜSAADE ETMEYECEĞİZ"

* Gelinen süreçte vatandaşımızı çaresiz bırakmadık. Sahada onların talepleri doğrultusunda düzenlemeler yapmak zorundayız. 4 bakanlığımızla çalışma yapıyoruz. 10 15 gün içinde Cumhurbaşkanımız açıklayacak.

* Rayiç bedelleri birebir takip edeceğiz. Düzenleme çerçevesinde kiracı ve ev sahibinin mağdur olmayacak. 85 milyon vatandaşımızın mutlu olacağı, fırsatçılara müsade etmeyeceğimiz düzenlemeyi tamamlayıp paylaşacağız.

Evim boş kiraya vermek istemiyorum?

* Serbest piyasa ekonomisinde biz sadece bir konu üzerinde karar alamayız. İnşaat sektöründen binlerce insan ekmek yiyor. Mevcut düzenlemede evle alakalı vergi söz konusu değil. Birden fazla ev için emlak vergisi söz konusu. Bu vergileri verdikten sonra karışmamız doğru olmaz.

YABANCILARA KONUT SATIŞI

* Muhalefetin algıları söylemleri. Projelerinin doğru olmadığını belirtmek isterim. 1.5 milyon adet ev satılır. Geçen sene 1 milyonu ikini el 500 bini yeni konut satıldı. Veriler yabancıların yılda yüzde 3 yüzde 4 ev aldığını gösteriyor. Bu oranın nkonut fiyatlarını artırması gibi bir matematik verisi bilimsel veri olamaz. Nasıl olur 1.5 milyon konutun hepsi yabancılara satılır. Mantığa aykırı, gerçek dışı bir söylem. yabancıların konut alması önemli bir olaydır. Bizim insanımız da yurt dışından ev alıyor. Bunları söyleyenlerin yurt dışında evi var.