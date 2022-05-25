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Bakan Kurum'dan fahiş kiralarla ilgili önemli açıklama: Cumhurbaşkanımız yakında paylaşacak

#Bakan Kurum#Fahiş Kiralar#Kiracı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, fahiş kiralarla ilgili yaptığı açıklama yaptı. 'Fırsatçılara geçit vermeyeceğiz' ifadelerini kullanan Bakan Kurum, 'Fahiş kiralarla ilgili yaptığımız çalışmayı Cumhurbaşkanımız yakında paylaşacak. Konut sahibini de kiracıyı da mağdur etmeyeceğiz' ifadelerini kullandı.

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum,  "Cumhurbaşkanımızın da talimatları ile ilgili bakanlıklarımızla birlikte ortak bir çalışma yürütüyoruz. Yürüttüğümüz çalışma çerçevesinde de vatandaşlarımızı enflasyona ezdirmeyeceğimiz bu noktada kira artışlarının takibi ve kira artışlarının bedelleri noktasında düzenlemeler için bir çalışma yapıyoruz. Cumhurbaşkanımız yakın zamanda paylaşacaktır. Vatandaşlarımız müsterih olsunlar" dedi.

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"KİRA ARTIŞLARININ TAKİBİ VE KİRA ARTIŞLARININ BEDELLERİ NOKTASINDA DÜZENLEMELER İÇİN BİR ÇALIŞMA YAPIYORUZ"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Güngören’de Şişecam konutları temel atma törenine katıldı. Törenin ardından Bakan Kurum basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Kira ve ev fiyatlarındaki artışla ilgili yöneltilen soruya Kurum, "Hep esnafımızın, üreticimizin, vatandaşımızın yanında olduk ve olmaya da devam edeceğiz. Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut seferberliğini yaptık bitirdik. Bir milyon 130 bin rakamına ulaştık. Sayın Cumhurbaşkanımız yeni bir sosyal konut projesini müjdeleyecek. Aidat öder gibi kiranın da altında bedel ve taksitlerle vatandaşlarımız ev almaya devam edecek. Pandemi süreci ile birlikte gerek konut fiyatlarındaki ve kiralardaki artışı yakinen takip ediyoruz. Cumhurbaşkanımızın da talimatları ile ilgili bakanlıklarımızla birlikte ortak bir çalışma yürütüyoruz. Yürüttüğümüz çalışma çerçevesinde de vatandaşlarımızı enflasyona ezdirmeyeceğimiz bu noktada kira artışlarının takibi ve kira artışlarının bedelleri noktasında düzenlemeler için bir çalışma yapıyoruz. Cumhurbaşkanımız yakın zamanda paylaşacaktır. Vatandaşlarımız müsterih olsunlar. Biz gerek konut sektöründe gerek diğer sektörleri tamamen takip ediyoruz. Mevzuat belli kira artış oranı enflasyon oranını geçemez. Bu konuda bir düzenleme yapıyoruz. 1 hafta 10 gün içinde tamamlayıp milletimizle paylaşacağız" dedi.

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Artışlarla ilgili bir yaptırım olacak mı sorusu üzerine Bakan Kurum, "Fırsatçılığa müsaade etmedik bundan sonra da etmeyeceğiz. Durumu fırsat görüp enflasyon ve kira artış oranı açıkladı, bu artış oranı üzerinde bir artış söz konusu ise bununla ilgili hem adli hem hukuki süreci takip ediyoruz. Düzenleme de bunlarla ilgili de çalışacağız. Fırsatçılığa müsaade etmeyeceğiz. Fahiş artışları takip ediyoruz. Denetimlerimiz devam ediyor" diye konuştu. 

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#Bakan Kurum#Fahiş Kiralar#Kiracı

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