Son dakika... Bakan Koca, 18 yaş üstünde en az bir doz aşı olanların oranını açıkladı

Sosyal medyadan açıklama yapan Bakan Koca, ''18 yaş ve üstü nüfusun, en az bir doz aşı yaptıranların oranı %70’i geçti'' dedi.

Aşılama programının başarıyla sürdüğünü belirten Bakan Koca, ''Aşılama programımızı başarıyla sürdürüyoruz. Bir yandan yoğun aşı yapan, diğer yandan kronik hastalarımızı başarıyla takip eden aile hekimlerimizi ve aile sağlığı çalışanlarımızı tebrik ederim. Aile hekimlerimizi pozitif performansla desteklemeye devam edeceğiz'' ifadelerini kullandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, önceki gün 1 milyon 274 bin 368 doz aşı uygulandığını, ilk doz aşısını henüz yaptırmayanların sayısının 19 milyon 70 bin 186’a indiğini açıklamıştı.

''DÜŞÜK RİSKLİ İL SAYIMIZ 22'YE YÜKSELDİ''

Bakan Koca, Isparta'nın da mavi kategoriye geçmesi ile düşük riskli il sayısının 22'ye yükseldiğini de duyurdu.

Sağlık Bakanı Koca, "Isparta, mavi kategoriye geçen yeni ilimiz. İlk doz aşılanma oranı yüzde 75'in üzerinde. Bu ilimizle birlikte düşük riskli il sayımız 22'ye yükseldi" dedi.

Bakan Koca, bir diğer paylaşımında ise "Malatya, 18 yaş ve üstü nüfusun en az bir doz aşı olma oranı yüzde 65'in üstüne çıktı. Covid-19 risk haritasında bu ilimizin rengi turuncu yerine Sarı. Siirt ve Iğdır, yüzde 55’in üzerine çıkan ilk doz aşılanma oranıyla çok yüksek risk seviyesini yüksek risk seviyesine indirdi. Siirt ve Iğdır turuncu iller arasında" açıklamasında bulundu.

İLLERE GÖRE SON DURUM

Koca’nın, “En az iki doz aşı olanların sayısı arttıkça vaka sayıları da düşecek” mesajıyla paylaştığı insidans haritasına göre; vaka oranı en çok artan iller: Rize, Batman, Diyarbakır, Artvin ve Bingöl. Vaka sayısı en yüksek iller ise Siirt, Diyarbakır, Batman, Rize ve Mardin... İstanbul’da 100 bin nüfusta görülen vaka sayısı 182.21, Ankara’da 184.58, İzmir’de 65.85 oldu.

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