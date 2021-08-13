Aşısız sayısı 19 milyona indi

‘MAVİ’YE DÖNEN İLLER

Bakan Koca, Twitter’daki hesabından yaptığı açıklamada, “İlk doz aşısını yaptıranların sayısı 385 bin 519. İkinci doz aşısını yaptıranların sayısı 698 bin 312. Üçüncü doz aşısını yaptıranların sayısı 190 bin 537. İlk doz aşısını henüz yaptırmayanların sayısı 19 milyon 70 bin 186’ya indi” dedi. Koca ayrıca, “Antalya, Denizli, Tunceli ve Giresun, mavi kategoriye geçen yeni illerimiz. İlk doz aşılanma oranları yüzde 75’in üzerinde. Bu üç ille birlikte düşük riskli il sayımız 21’e yükseldi” bilgisini de verdi.

İLLERE GÖRE SON DURUM

Koca’nın, “En az iki doz aşı olanların sayısı arttıkça vaka sayıları da düşecek” mesajıyla paylaştığı insidans haritasına göre; vaka oranı en çok artan iller: Rize, Batman, Diyarbakır, Artvin ve Bingöl. Vaka sayısı en yüksek iller ise Siirt, Diyarbakır, Batman, Rize ve Mardin... İstanbul’da 100 bin nüfusta görülen vaka sayısı 182.21, Ankara’da 184.58, İzmir’de 65.85 oldu.

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