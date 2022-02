Son dakika: Bakan Çavuşoğlu'ndan Rusya ve Ukrayna'daki krizle ilgili önemli açıklamalar

Haberin Devamı

İşte Bakan Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satır başları:

Rusya'nın her an işgal edebileceğini Batılı medyalar daha önce de söylemişti. ABD kısa sürede geniş çaplı bir savaş olasılığına dikkat çekiyor. Bizim konuştuğumuz Rusya ve Belarus kaynakları ise bunu reddediyor. Belarus üzerinden Ukrayna'ya saldırılacağı hakkında haberler çıktığını Belarus kaynakları reddediyor. Tansiyonu düşürücü çalışmalara odaklanmamız lazım. Rusya'nın NATO ile mektuplaşmaları oldu. Bir görüşmede, bir iki mektuplaşmada bu sorunların tamamının çözülmesini beklemek gerçekçi bir yaklaşım değil. Bu süreç devam ederken Rusya böyle bir işgale kalkışırsa doğru olmaz.



"PANİK HAVASINDA DEĞİLİZ"



Böyle bir durum yoksa Batılı ülkelerin Ukrayna'da panik havası yaratan açıklamaları dikkatli yapmaları gerekiyor. Olası bir savaş, saldırı çerçevesinde hangi adımları atmamız lazım, vatandaşlarımızın tahliyesi, Montrö Antlaşması'nın uygulanması, bunlar önemli. Bir panik havasında değiliz. İhtiyaç olursa vatandaşlarımız için devlet olarak yapabileceğimiz yardımları konuşuyoruz. Bir tahliye durumu olursa bunu nasıl yapabileceğimizi de konuşuyoruz.



"UKRAYNA'DA 25 BİN VATANDAŞIMIZ VAR"



Vatandaşlarımıza bugün özellikle Ukrayna'nın doğu bölgesiyle ilgili bir uyarıda bulunduk. Vatandaşlarımıza çağrı merkezlerimiz ve Ukrayna'daki misyonlarımız tek tek takip ediyor. Vatandaşlarımızdan bizim çağrılarımıza dikkat etmelerini istiyoruz. Yaklaşık 25 bin vatandaşımız var şu an Ukrayna'da yaşayan. Hazırlıklı olmak durumundayız ama panik havasında değiliz. Farklı istihbaratlar, bilgiler var, bunların doğruluklarını takip ediyoruz. Dün yine ABD ile bilgilerin teyidi için bir görüşmemiz oldu.



"TÜRKİYE'NİN POZİSYONU BAŞINDAN BERİ NET"



Rusya savaşı başlatan taraf olmayacaktır. Diğer taraftan ABD ve bazı Batılı ülkeler 'yarın, 2-3 gün içinde işgal edecek' diye bilgi yayıyorlar. Bizim derdimiz burada çatışmayı önlemek, biz Türkiye olarak çatışmanın, savaşın, sorunun bir tarafı değiliz. Ama bir savaş, çatışma, hatta soğuk savaş, herhangi bir gerginliğin hepimize etkisi var. Ekonomiyi etkiler, enerji güvenliği, turizm, her bakımdan önemlidir. Bu bölgede savaş olmasın diyerek gerginliği azaltıcı yönde çabalar sarf ediyoruz. Türkiye'nin pozisyonu başından beri net. Önümüzdeki hafta çarşamba Lavrov ile görüşeceğiz, Kuleba ile görüşeceğiz, Belarus Dışişleri Bakanı ile bugün görüştük, temaslarımızı sürdüreceğiz.



"İKİ TARAF KABUL EDERSE ARABULUCU OLURUZ"



Ukrayna'ya yaptığımız ziyaret kapsamında sayın Cumhurbaşkanımızın basın toplantısında da açıkladığı gibi, iki taraf da kabul ederse arabuluculuk yapmayı memnuniyetle kabul ederiz. Minsk üçlüsünün toplantısına ev sahipliği yapmayı memnuniyetle kabul ederiz. Zelenskiy bizim aracılığımızla Putin ile bir araya gelmek istediğini söylüyoruz. Rusya'nın da buna olumlu yaklaşması gerekiyor.

Putin'in de kapıyı kapatmaması lazım. Olumlu ya da olumsuz bir cevapları yok. İkisini bir araya getirmenin yanında her iki ülkeye düşüncelerimizi, tavsiyelerimizi doğrudan iletiyoruz.



BAKAN ÇAVUŞOĞLU'NDAN UKRAYNA'DAKİ VATANDAŞLARA TAVSİYE



Kendilerine arkadaşlarımız telefonla tek tek ulaşmaya başladılar. Bizim duyurularımızı yakından takip etsinler, paylaştığımız numaraları yanlarında tutsunlar. İhtiyaç halinde bu telefonlardan bize ulaşsınlar. En kötü senaryoya göre bir tahliye durumu olursa biz yönlendireceğiz.