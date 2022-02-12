Son dakika: Ukrayna her taraftan kuşatıldı! Rus diplomatlar ülkeyi terk ediyor...

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Günlerdir baş döndüren bir trafiğin yaşandığı Rusya-Ukrayna cephesinde sert rüzgarlar esmeye devam ediyor. ABD ve Rusya, Ukrayna'daki vatandaşlarına 'ülkeye dönün' çağrısı yaparken Moskova ise bir yandan askeri yığınağını genişletiyor bir yandan da Belarus ile başlattığı dev tatbikatla adeta savaş provası yapıyor.

RUS AYRILIKÇILAR TATBİKATA BAŞLADI

Ukrayna Ordusu'ndan dün gece yapılan bir açıklamada, doğudaki Rus yanlısı ayrılıkçıların askeri tatbikatlar düzenlediği ve ülkenin düşman güçler tarafından tamamen kuşatıldığı uyarısı yapıldı. Ordu, topçu, tank ve zırhlı araçlar içeren tatbikatların Rus subaylar tarafından izlendiğini belirtti.



HER TARAFTAN KUŞATILDI

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Rusya Belarus ile yaptığı dev tatbikata geçtiğimiz perşembe başlamıştı. Hem Karadeniz'de hem de Azak Denizi'ndeki deniz tatbikatlarının ise gelecek hafta başlaması bekleniyor. Böylece Ukrayna kuzeyde Rus ve Belarus kuvvetleri, doğuda Rus ayrılıkçılar ve güneyde deniz kuvvetleri tarafından kuşatıldı.

KARADENİZE ERİŞİM NEREDEYSE KESİLDİ

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmytro Kuleba, Azak Denizi'nin tamamen kapatıldığını ve Rus kuvvetleri tarafından Karadeniz'e erişimlerinin neredeyse tamamen kesildiğini söyledi. ABD'nin Ukrayna Büyükelçiliği de Rusya'nın askeri tatbikatlar bahanesiyle Ukrayna'nın deniz egemenliğini kısıtladığını savunduğu bir Twitter paylaşımı yaptı ve "Rusya, Ukrayna ekonomisi için hayati önem taşıyan deniz trafiğini engelliyor" ifadelerini kullandı.

VATANDAŞLAR TEK TEK ARANIYOR

ABD Başkanı Joe Biden'dan sonra Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan da Ukrayna’daki ABD’lilere ülkeyi terk etmeleri konusunda uyarıda bulunarak, “Ukrayna'daki herhangi bir ABD’li, mümkün olan en kısa sürede ya da 24 ila 48 saat içinde ülkeyi terk etmeli" dedi.

Kiev merkezli BuzzFeed muhabiri Christopher Miller'a göre, ABD Büyükelçiliği çalışanları yapılan resmi uyarılan yanı sıra vatandaşları şahsen arayıp yaklaşan bir işgal korkusuyla onları ülkeyi terk etmeye çağırıyor.

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RUS DİPLOMATLAR UKRAYNA'DAN AYRILMAYA BAŞLADI

Öte yandan Rus diplomatların Ukrayna'dan ayrılmaya başladığı öğrenildi. RIA Novosti'ye konuşan bir kaynak, Rus diplomatların Ukrayna'dan ayrılmaya başlaması nedeniyle özellikle konsolosluklardan ve büyükelçilikten randevu alırken zorlukların yaşandığını söyledi.



Bölgeden gelen son gelişmeler dakika dakika şöyle;

12:00 Putin Biden ve Macron ile görüşecek

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, bugün akşam ABD Başkanı Joe Biden ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile telefonda görüşecek ve bölgedeki son gelişmeleri değerlendirecek.

11:50 Ukrayna'dan 'sakin kalın' açıklaması

Ukrayna vatandaşlarını sakin olmaya ve paniğe kapılmamaya çağırdı. Ukrayna Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Şu anda sakin kalmak, istikrarsızlaştırıcı ve paniğe yol açacak eylemlerden kaçınmak kritik önemde" denildi.

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11:30 Belçika'dan vatandaşlarına çağrı: Ülkeyi terk edin

Belçika Rusya'nın Ukrayna'yı işgal edebileceği endişesi ile Ukrayna'da yer alan vatandaşlarını ülkeyi terk etmeye çağırdı. Belçika Dışişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada "Şu anda Ukrayna'da bulunan vatandaşların ülkeyi terk etmeleri şiddetle tavsiye edilir." ifadesi yer aldı. Belçika aynı açıklamada Ukrayna'ya gerçekleştirilecek Seyahatlerin risk içerebileceğini ve tahliyenin garanti edilemeyeceğini de belirtti.

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