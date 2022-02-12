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James Webb Uzay Teleskobu'ndan ilk görüntü geldi!

#James Webb Uzay Teleskobu#NASA#Teleskop
James Webb Uzay Teleskobundan ilk görüntü geldi

ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), 20 yıl süren çalışmalar sonunda toplamda 10 milyar dolara geliştirilen ve evrenin sırlarını çözeceği iddia edilen James Webb Uzay Teleskobu'ndan gelen ilk görüntüleri yayınladı.

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ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA) mühendislerinin geliştirdiği, 20 yıl süren çalışmalar sonunda toplamda 10 milyar dolara geliştirilen James Webb Uzay Teleskobundan beklenen haber sonunda geldi.

DÜNYADAN 1.5 MİLYON KM UZAKLIKTA GÖREVE BAŞLADI

Uzaya fırlatılan en güçlü teleskop olduğu belirtilen James Webb Uzay Teleskobu iki hafta önce Lagrange noktasına (L2) ulaşmıştı. Teleskop tüm görevi boyunca uzayda Dünya ve Güneş'in yerçekimini dengeleyen bir nokta olan L2 yörüngesinde dönecek. Söz konusu nokta Dünya’dan 1.5 milyon kilometre uzaklıkta.

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20 YIL BOYUNCA ÇALIŞACAK KADAR YAKITI VAR

James Webb Uzay Teleskobu bir Ariane roketi üzerinden 25 Aralık'ta Fransız Guyanası'ndan fırlatıldı. Kalkış kusursuz ve yakıt açısından o kadar verimliydi ki bilim insanları teleskobun 20 yıl boyunca çalışacak kadar yakıtı olduğuna inanıyor.

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Bununla birlikte, teleskopun tamamen işlevsel hale gelmesi için hala biraz çalışmaya ihtiyacı var. 18 altın kaplama panel henüz tam olarak hizalanmadı ve tüm silindirler henüz ateşlenmedi.

James Webb Uzay Teleskobundan ilk görüntü geldi


İLK KARE GELDİ

Bu arada NASA teleskobun yakaladığı ilk görüntüyü dünya ile paylaştı. NASA'nın yayınladığı ilk görüntüde uzayın siyah arka planı üzerinde 18 beyaz nokta görülüyor. Bu noktaların hepsi aslında uzaktaki bir yıldız. Teleskoptaki 18 ayna henüz uyum içinde çalışmadığı için 18 ayrı görüntü veriyor.

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Bu ilk kare,  bilim insanlarının teleskobun Yakın Kızılötesi Kamerasını veya NIRCam'ı kullanarak uzun ayna hizalama sürecini bitirmelerine yardımcı olacak.

Cihazın baş araştırmacısı ve Arizona Üniversitesi'nden astronomi profesörü Marcia Rieke, "Işığın NIRCam'a girdiğini görmekten çok mutlu olduk." dedi.

James Webb Uzay Teleskobundan ilk görüntü geldi

İLK YILDIZLARIN IŞIĞINI GÖRECEK

James Webb Uzay Teleskobu'nun 13,5 milyar yıldan önceki Büyük Patlama'dan sonra oluşan ilk yıldızların ışığını görmesi bekleniyor. Çalışmanın başarısı, teleskobun kızılötesinde hassasiyetine bağlı. Bu yüzden, Webb teleskobunun son derece düşük ısıda tutulması gerekiyor, zira aksi takdirde kendi kızılötesi ışınları, tespit etmeye çalıştığı sinyalleri bastırabilir.

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