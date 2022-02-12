Tansiyon çok yüksek... Biden: Ukrayna’ya girersek dünya savaşı çıkar

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AMERİKAN NBC kanalına konuşan ABD Başkanı Biden, krizin başından beri yaptığı en net uyarıda bulundu ve Ukrayna’daki Amerikalıların “derhal” buradan ayrılmalarını istedi. “Karşımızda bir terör örgütü değil, dünyanın en büyük ordularından biri var. İşler çabucak kötüleşebilir” dedi. Açıklamalarını daha da ileri götüren Biden, savaş başlarsa ülkede kalan Amerikalıları kurtarmak için asker göndermeyeceğini, çünkü “Ruslar ve Amerikalılar birbirlerine ateş etmeye başlarsa dünya savaşı çıkacağını” söyledi.

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ABD basını dün Ukrayna’nın komşusu Polonya’ya 3 bin ek asker gönderileceğini yazdı. Hafta içinde de Polonya’ya gönderilen ABD askerinin savaş durumunda asla Ukrayna’ya geçmeyeceği, Ukrayna’dan kara yoluyla Polonya’ya kaçan Amerikalı sivillerin tahliyesini bu askerlerin koordine edeceği belirtilmişti.

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‘SAVAŞ, OLİMPİYAT BİTMEDEN BAŞLAYABİLİR’

Biden’ın açıklamalarının ardından dün sabah ABD’nin Kiev Büyükelçiliği, “Artan Rus tehdidi nedeniyle Ukrayna’ya sehayat etmeyin. Halihazırda bu ülkede olanlar ayrılmalılar. Kalmak isteyenler ise Rusya’nın askeri müdahalesine hazırlanmalı” mesajını yayınladı.

Dün hem Avustralya’da bulunan ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken hem de Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan ise, Rusya’nın “her an” Ukrayna’yı işgal edebileceğini, bunun 20 Şubat’ta bitmesi beklenen Pekin Kış Olimpiyatları devam ederken bile olabileceğini söyledi. Buna karşı Rusya Dışişleri Bakanlığı’ndan “Batılı ülke yetkilileri ve medyasının Ukrayna’daki yapay gerilimi tırmandırmak için kumpas başlattıkları” açıklaması geldi.

Gerginlik tırmanırken diplomatik girişimler de hız kazandı. Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov, ABD’den gelen yazılı talep üzerine Putin ve Biden’ın bugün Moskova saatiyle bir telefon görüşmesi gerçekleştireceklerini açıkladı.

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MÜZAKERELER SONUÇSUZ KALDI

Geçen ay Paris’te bir araya gelen Alman, Fransız, Rus ve Ukraynalı diplomatlar önceki gün Berlin’de yeniden masaya oturdu ancak yine bir sonuç alınamadı. Putin’in yardımcılarından Dmitriy Kozak, dokuz saat süren ‘Normandiya Dörtlüsü’ görüşmelerinin fiyaskoyla sonuçlandığını, “Paris’te beliren umut ışığı Berlin’de söndü” sözleriyle duyurdu.

20 GEMİ İLE DENİZ TATBİKATI

Diplomatik çabalar sürerken Rusya, Ukrayna sınırlarındaki askeri varlığını arttırmayı sürdürüyor. Üç gün önce Türkiye boğazları üzerinden Karadeniz’e açılan altı çıkarma gemisi, buradaki diğer 14 savaş gemisine katılarak Odessa açıklarında tatbikata başladı. Askeri faaliyet nedeniyle bölgede sivil gemi trafiği durma noktasına geldi. Tatbikatta ‘gemi terminatörü’ diye adlandırılan ‘Bastin’ füzeleri de test edildi.

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ABD Donanma Sözcüsü Arlo Abrahamson da dört muhrip gemisinin “NATO müttefiklerini desteklemek üzere” Avrupa bölgesinden sorumlu 6’ncı filoya konuşlandırıldıklarını açıkladı.

BATI’DAN KİEV’E SİLAH SEVKİYATINA DEVAM

ABD, Ukrayna’ya asker konuşlandırmayacağını ilan etmiş olsa da Kiev’e Amerikan silahları ile mühimmatı taşıyan kargo uçaklarından 15’incisi Boryspil Havalimanı’na indi. Uçağın yükü arasında tank savar füzeleri ‘Javelin’ler de vardı. ‘Tank katili’ diye bilinen Javelin anti tank füzeleri 2.5 km’den zırhlı araç ve düşük seyirli helikopterlere karşı kullanılabiliyor.

DEV BOMBARDIMAN UÇAKLARI İNGİLTERE’DE

ABD Hava Kuvvetleri, filosundaki ‘Uçan kale’ lakaplı 76 adet ‘B-52 Stratofortress’ bombardıman uçağından dördünü İngiltere’ye konuşlandırdı. Sevkıyatın ‘uzun zamandır planlanan’ bir tatbikat kapsamında gerçekleştiği belirtilse de İngiltere Başbakanı Boris Jonhson’ın, “Avrupa’nın on yıllardır en tehlikeli durumda olduğu” şeklindeki açıklamasını izlemesi dikkat çekti. Askeri uzmanlar, sekiz motorlu, 85 milyon dolarlık uçakların hareketini ‘gövde gösterisi’ olarak yorumladı.

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ABD’Lİ PERSONEL DE İNGİLTERE’YE GELDİ

1950’lerden beri aktif görevde olan bu uçaklar, başlangıçta nükleer bombaların taşınması için tasarlanmışlardı. Boeing üretimi uçaklar, yakıt ikmali gerekmeksizin 14 bin km mesafe katedebiliyorlar. Gloucestershire’daki İngiliz Kraliyet Hava Kuvvetleri Üssü’ne uçaklarla birlikte, ABD’nin Kuzey Dakota eyaletinde konuşlu 5’inci Bombardıman Birliği’nden personel de geldi.

NATO TEYAKKUZDA

Romanya’daki Mihail Kogalniceanu askeri üssünü ziyaret eden NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg’i karşılama törenine burada konuşlu Amerikan askerleri de katıldı. Stoltenberg (sağda), iki taraf da askeri yığınağa devam ederken ‘Avrupa’da silahlı bir çatışmaya dair gerçek risk bulunduğunu’ söyledi.