Lavrov-Blinken görüşmesi sonrası Rusya'dan sert açıklama!

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Ukrayna’daki gerilim, Rusya’nın tatbikatları ve ABD tarafından yapılan açıklamalarla zirveye tırmanırken Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

BLİNKEN YİNE UYARDI: KİTLESEL TEPKİLERE NEDEN OLUR

ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Ned Price yaptığı açıklamada, "Sayın Blinken Rus mevkidaşı Sergei Lavrov'la yaptığı görüşmede gerginliğin azaltılması gerektiğini vurguladı. Blinken ayrıca Rusya'nın olası bir işgal kararının kitlesel bir tepkiye neden olacağını, krizi çözmek için diplomatik yolun hala açık olduğunu ancak bunun için Moskova'nın iyi niyetli tartışmalara girmesi gerektiğini de açıkça belirtti" dedi.

RUSYA'DAN SERT AÇIKLAMA: ABD ÇATIŞMAYI KIŞKIRTIYOR

Rusya cephesinden gelen açıklama ise çok daha sertti. Rusya Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasına göre Lavrov görüşme sırasında ABD'yi Ukrayna'daki çatışmayı kışkırtmakla suçladı. Lavrov, "ABD ve müttefikleri tarafından başlatılan propaganda kampanyası kışkırtıcı hedefler peşinde koşuyor" dedi.

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Rusya Dışişleri Bakanlığı bakanların telefon görüşmesine dair yaptığı açıklamada, “12 Şubat’ta, ABD’nin girişimiyle Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken arasında telefon görüşmesi gerçekleşti” ifadelerine yer verildi. Açıklamanın devamında Lavrov’un görüşmede Blinken’e hitaben yaptığı konuşmalar aktarılarak, “Bakan Lavrov, ABD ve müttefikleri tarafından Ukrayna'ya karşı ‘Rus saldırganlığı’ hakkında başlatılan propaganda amaçlı kampanyanın kışkırtıcı amaçlar güttüğünü, bu kampanyaların Kiev'deki yetkilileri Minsk anlaşmalarını sabote etmeye ve ‘Donbas sorununu’ zorla çözmeye yönelik zararlı girişimleri teşvik ettiğini vurguladı” ifadeleri kullanıldı.

İHLAL EDİLEN EYLEMLER KABUL EDİLEMEZ

Rusya’nın sunduğu güvenlik garantileri taslağının görmezden geldiği de vurgulanarak, “Rusya Dışişleri Bakanı’nın belirttiği gibi Washington ve Brüksel’in Rus-Amerikan anlaşması ve güvenlik garantilerine ilişkin NATO ile anlaşma taslaklarına tepkisinin başta ittifakın genişlememesi olmak üzere Rusya için kilit hükümleri görmezden geliniyor” denildi. Açıklamanın sonunda ise, “ABD ve NATO'dan alınarak sunulacak olan belgeleri değerlendirmenin merkezinde bu konuların yer alacağı vurgulandı. Sergey ve Lavrov, Avrupa-Atlantik bölgesinde güvenliğin bölünmezliği konusunda en üst düzeyde alınan taahhütleri ihlal eden eylemlerin kabul edilemez olduğunu hatırlattı” ifadeleri kullanıldı.

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HER AN İŞGAL EDEBİLİR

Blinken sabah yaptığı açıklamada, Rusya'nın Ukrayna'ya her an saldıracak potansiyele sahip olduğunu belirterek, "Başkan Putin'in işgal kararı alıp almadığını bilmiyoruz. Ancak çok kısa sürede harekete geçme kapasitesini devreye soktuğunu biliyoruz." demişti.



