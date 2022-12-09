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Son dakika: Bakan Akar'dan önemli açıklamalar

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#Hulusi Akar#TBMM#Açıklama
Son dakika: Bakan Akardan önemli açıklamalar
Oluşturulma Tarihi: Aralık 09, 2022 21:09

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Meclis'te önemli açıklamalarda bulunuyor.

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İşte Bakan Akar'ın açıklamalarından satır başları:

KİMYASAL SİLAH İDDİALARINA TEPKİ

Türk Silahlı Kuvvetleri, kimyasal silah ve mühimmat geliştirmemekte, üretmemekte, stoklamamakta, kullanmamaktadır. Envanterde uluslararası hukuk ve anlaşmalarla yasaklanmış olan hiçbir silah ve mühimmat asla bulundurulmamaktadır.

TERÖRLE MÜCADELE

24 Temmuz 2015'ten beri 37 bin, bu yılın başından beri ise 4 bin terörist etkisiz hale getirilmiştir. Hudutlarımız dün standartlarındaki araçlarla bugüne kadarki en yoğun ve en yetkin bir şekilde korunmaktadır. Terörle mücadelemizin Kürt kardeşlerimize karşı olduğu iddiası yalandır ve alçaklıktır. Tek hedefimiz teröristlerdir. PKK-YPG-PYD hepsi aynıdır. Kim destek verirse versin terör belasından kurtulacağız. Hiç kimse sınırımızın hemen dibindeki teröristlere müsamaha gösterilmesini beklemesin.

YUNANİSTAN'LA İLİŞKİLER

Yunanistan gerginliği artırmak için her türlü girişimde bulunuyor. Teröre destek oluyor, utanmadan inkar ediyorlar. Beklentimiz, bazı Yunan siyasilerin ve askerî şahısların iç politik amaçlarla uzlaşmaz ve kışkırtıcı tavırlarından derhal vazgeçmeleri, problemlerin diyalog yoluyla çözümüne odaklanmaları ve tarihten ders almalarıdır. 

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KIBRIS, DOĞU AKDENİZ VE EGE

Kıbrıs bizim milli meselemizdir. Geçmişte olduğu gibi bugün de Kıbrıslı kardeşlerimizin yanındayız. Kendimizin ve Kıbrıslı kardeşlerimizin haklarını korumakta kararlıyız. Kıbrıs, Ege ve Doğu Akdeniz'de diyaloğa açık olmakla beraber, hiçbir oldubittiye müsaade etmedik, etmeyeceğiz.

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#Hulusi Akar#TBMM#Açıklama

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