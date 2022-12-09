Bakan Kirişci: Bu yıl 1 milyon 200 bin gıda denetimi yaptık

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Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi, TBMM Genel Kurulu’nda bütçe sunumu yaptı. "Üretimimizi, yıl sonu itibarıyla sekiz buçuk katına çıkararak 515 bin tona yükseltiyoruz" diyen Bakan Kirişci, şunları söyledi:

Buğday üretiminde verim kaybına ve fiyat dalgalanmalarına bağlı olarak, çiftçinin gelir kaybı riskini, teminat altına alıyoruz. Önümüzdeki yıl, IPARDprogramına başlıyoruz. Bugüne dek, 42 ilde uygulanan programı, 81 ilimize yaygınlaştırıyoruz.

Bu yıl, Kasım ayı itibarıyla, 7 bin 500 denetçiyle yaklaşık 1 milyon 200 bin gıda denetimi yaptık.