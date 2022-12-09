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Son dakika: Putin'den dikkat çeken mesajlar... ABD'ye net uyarı

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#Putin#Rusya#Abd
Son dakika: Putinden dikkat çeken mesajlar... ABDye net uyarı
Oluşturulma Tarihi: Aralık 09, 2022 16:42

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kırgızistan'da yaptığı açıklamada dikkat çeken mesajlar verdi. Minsk Anlaşması'na atıfta bulunup 'ihanete uğradık' diyen Putin, Rusya'ya nükleer silahlarla saldırmaya cüret eden her ülkenin yeryüzünden silineceğini belirtti.

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Kırgızistan'ın Bişkek kentinde düzenlediği basın toplantısında konuştu.

"DÜŞMANDAN GERİYE HİÇBİR ŞEY KALMAZ"

Basın toplantısında "Bizim, ABD gibi önleyici nükleer saldırı stratejimiz yok" diyen Putin "Rusya'ya nükleer silah ile saldırmaya karar veren düşmandan geriye hiçbir şey kalmaz. Nükleer kabiliyetlerimizi düzenli olarak test ediyoruz. " ifadelerini kullandı. 

"ABD'NİN SAHİP OLMADIĞI FÜZELERE SAHİPİZ"

Gelişmiş hipersonik silahlarının, Rusya'nın saldırıya uğraması durumunda güçlü bir şekilde yanıt vermesini sağlayacağını vurgulayan Putin, "ABD'nin sahip olmadığı hipersonik füze sistemlerine sahibiz" dedi.

Son dakika: Putinden dikkat çeken mesajlar... ABDye net uyarı

'İHANETE UĞRADIK'

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Putin, Rusya'nın gelecekte Ukrayna ile ilgili anlaşmalara varabileceğini ancak Minsk anlaşmasının ihlal edilmesinin kendisini ihanete uğramış hissettiğini söyledi.

Rus lider 2014 ve 2015 yıllarında Belarus'un başkenti Minsk'te ateşkes anlaşmalarına aracılık eden Almanya ve Fransa'nın Rusya'ya ihanet ettiğini ve şimdi Ukrayna'ya silah verdiğini belirtti.

"DAHA FAZLA TAKAS YAPILABİLİR"

ABD'nin Brittney Griner karşılığında Rus silah tüccarı Viktor Bout'u serbest bırakmasından bir gün sonra konuşan Putin, iki ülkenin istihbarat servisleri arasındaki temasların devam edeceğini vurgulayarak ABD ile Rusya arasında daha fazla mahkum takasının yapabileceğini söyledi.

GENEL SEFERBERLİK AÇIKLAMASI

Putin, yakın zamanda askere alınmış ve henüz cephelere gönderilmemiş 150.000 savaşçı olduğu için Ukrayna'da savaşmak için ek asker çağırmaya gerek olmadığının altını çizdi.

Moskova, Eylül ve Ekim aylarında seferberlik için 300.000'den fazla yedek askeri birliklerine çağırmıştı.

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